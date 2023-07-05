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體育

普捷天奴信可領車路士返正軌

【明報專訊】普捷天奴日前首以車路士領隊身分亮相，這名51歲阿根廷籍主帥接受球會官方訪問時，指有信心協助車路士重返正軌之餘，更稱「藍戰士」是英超近15年來最偉大球隊。

車路士5月公布由普捷天奴接任領隊，日前履新後接受球會訪問時稱車路士是英超近15年最偉大球隊，惹來網民爭議，有球迷笑稱「曼城這幾年一定是在打排球」，亦有球迷不看好他在車路士的發展，並指「他很快會到沙特阿拉伯找工作」。

「肥普」亦稱希望能令所有車路士球迷開心，「我的首要目標是將歡樂帶給每名『車迷』，最簡單的方法是取得勝利，但這是不夠的，我們也要踢得華麗，令球迷可享受比賽」。面對嶄新和年輕的陣容，普帥續指球員需非常努力，若有離心便會選擇棄用他們。據報下一個落「車」的球員，極有可能是上季被外借至德甲利華古遜的赫臣奧杜爾，據報這名22歲翼鋒希望離隊，從而獲得更穩定的出場時間，目前諾定咸森林、富咸及AC米蘭均表示有興趣收購。

至於賓福特昨落實以破球隊轉會費紀錄的2300萬鎊（約2.3億港元）由狼隊購入22歲英籍後衛彌敦哥連斯。

另外，一名身分未公布、去年涉強姦的30歲英超國腳級球星，獲延長保釋期至8月，然而下季英超將在下月12日展開，該名球員或會在指控仍懸而未決下展開新季。

古橋亨梧續約些路迪

蘇超方面，在些路迪表現突出的日本國腳前鋒古橋亨梧，昨落實與會方續約4年。這名28歲射手自2021年加盟後，為些路迪在各賽事共上陣83場入54球，並於剛過去一季助球隊奪得本土三冠王。

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