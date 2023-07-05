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體育

榜眼米拿夏聯攻18分 難阻黃蜂吞大敗

【明報專訊】NBA加州經典夏季聯賽昨展開，應屆選秀榜眼班頓米拿為夏洛特黃蜂上演處子戰攻入18分，惟球隊最終大敗予未派狀元雲班耶馬參戰的聖安東尼奧馬刺。另外，2020年狀元安東尼愛華士昨落實與明尼蘇達木狼續約5年，合約總值2.6億美元（約20.4億港元）。

讓一眾NBA新人及力爭進入聯盟的邊緣人參賽的夏季聯賽，昨率先舉行加州經典賽及鹽湖城賽，其中應屆選秀榜眼班頓米拿首度亮相，為黃蜂正選上陣34分鐘攻入18分，但同時有多達6次失誤及7次犯規（夏聯10犯離場），最終球隊以77：98大敗予未有派狀元雲班耶馬參與加州經典賽的馬刺。身為「波神」米高佐敦出售黃蜂前最後一名選入的最高選秀，曾獲對方指導的米拿賽後道：「比賽落敗總讓人沮喪，但我享受以一名NBA球員身分出賽，亦不會給自己太大壓力。」

至於去年選秀榜眼的21歲7尺中鋒賀格倫，則自去夏參加業餘比賽被勒邦占士撞至重傷的他，相隔1年終告復出，昨為奧克拉荷馬雷霆正選上陣29分鐘，貢獻15分及9個籃板，助球隊以95：85擊敗猶他爵士。

愛華士續約木狼5年

另外，早前落實加入美國男籃出戰今夏世界盃的2020年選秀狀元後衛安東尼愛華士，昨與木狼簽下一紙5年總值2.6億美元新約。

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