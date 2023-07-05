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體育

區天駿伙隊友斯帕耐力賽奪冠

【明報專訊】香港賽車運動員區天駿（Antares）昨第2度征戰比利時斯帕24小時耐力賽，與隊友合力奪得銅盃冠軍，成為首名贏得此項賽事的港將。而他的隊友更做出2分17.087秒的全場最快圈速，打破該耐力賽GT3組別的單圈紀錄。至於另一港將許建德則收獲銅盃季軍。

隊友締全場最快圈速

區天駿與隊友Matteo Cairoli、Tim Heinemann及Jannes Fittje駕駛保時捷911 GT3 R（992）出戰今屆斯帕24小時耐力賽，去年因意外退賽的Antares，今次為熟習賽道，於月前曾伙Matteo Cairoli參加與是役賽道相同的國際GT公開賽，並取得業餘組冠軍。

4子先於上周五的超級排位賽拿下首名，成為近10年首隊非職業車手在此賽事排頭位。而於日前的正賽他們無懼天雨影響，在初段保持領先，雖入夜後一度跌至第7，但靠區天駿利用自身經驗，助車隊在數次接力中避免犯錯且持續做出穩定圈速，於賽事最後關頭反超一眾對手，領先約30秒下衝線，奪下銅盃冠軍，亦令區天駿成為史上首名在這項拉力賽奪冠的港將。

賽後Antares直言難以置信，「我原本對今年比賽不抱任何期望，排位賽的成績已令我感驚喜，然後在超級排位賽更造出全場最快時間兼排頭位。正賽時我們經歷高低起跌，在錯誤、被罰和策略中掙扎，但終憑戰車表現及車隊策略制勝」。

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