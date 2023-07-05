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體育

費達拿返溫網英雄地 賽會辦榮休儀式 全場站立鼓掌致敬

【明報專訊】去年掛拍的網壇「瑞士天王」費達拿昨獲溫布頓網球錦標賽大會舉行簡單而隆重的榮休儀式，向這名8屆男單冠軍致意。如今以不同角色重返中央場，他笑言自己在此滿載回憶，榮幸在此再與球迷見面。至於世界二哥佐高域昨晨於溫網首圈未受天雨一度中斷比賽影響，輕鬆直落3盤擊敗對方晉次圈。

費達拿去年戰畢利華盃後正式掛拍，結束24年職業球員生涯，歷來奪得20座男單大滿貫的他，其中8冠皆來自草地場的溫網，亦是這項歷史最悠久的大滿貫歷來最多錦標的男單球手。去年因傷棄戰的他，於2021年8強止步成為了他在溫網的告別戰。

妻子偕英王妃凱特成座上客

重遊中央場稱「滿載回憶」

賽會昨特別舉行簡單而隆重的榮休儀式，邀請這名一代網壇標誌性人物重返中央場當座上客，並在大銀幕播放他過去在溫網的威水史，其間在旁的英國威爾斯王妃凱特及費達拿妻子米爾卡（Mirka），與一眾現場球迷站立報以熱烈掌聲致敬。他表示：「今（昨）天我以不同角色重返中央場，感覺雖然與別不同，但卻滿載回憶，不論是重要的勝利，抑或刻骨銘心的敗仗。」

佐高域艾卡拉斯晉級次圈

嘉奧芙爆冷負同鄉首圈止步

賽事方面，塞爾維亞籍名將佐高域昨於溫網雖戰至中段因天雨暫停，但仍無阻他直落3盤6：3、6：3、7：6（7：4）輕取阿根廷籍球手加治恩晉級次圈。這名36歲老將今年先後在澳洲及法國公開賽封王，連奪兩項大滿貫後，以23「貫」刷新男單球手紀錄。今屆溫網將力爭續刷新紀錄之餘，亦將爭取8次奪冠看齊費達拿，他賽後表示：「這無疑將是令人光榮的事，但現在仍言之尚早，必須專注在下一圈賽事上。」至於西班牙籍世界一哥卡路士艾卡拉斯昨亦輕鬆直落3盤6：0、6：2、7：5擊退法籍球手查迪過關。

另外，女單7號種子嘉奧芙意外於首圈以4：6、6：4、2：6不敵非種子的美籍同胞基蓮。至於負傷出戰的43歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲，則在首盤第3局一次上網截球時觸傷右膝患處倒地，但及後她堅持作賽下終以直落兩盤4：6、3：6不敵烏克蘭球手絲慧杜蓮娜出局。

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