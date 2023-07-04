費利拿連續戴帽寫美國隊史 領銜6蛋贈千里達 A組首名出線金盃8強

美國隊甫開賽便積極進攻，上仗面對聖基茨和尼維斯隊連中三元的前鋒捷西斯費利拿，今仗上半場先在14分鐘於小禁區頂接應隊友橫傳輕鬆「燙入」，再於38分鐘把握對方門將失誤替「花旗兵」擴大領先優勢，最後在上半場補時階段主射12碼破網，再次完成帽子戲法。這名於哥倫比亞出生的入籍前鋒，成美國隊隊史首名連續兩場「戴帽」的球員，同時追平名宿當路雲三度於美洲金盃上演帽子戲法的紀錄。

牙買加大勝聖軍次名過關

卡塔爾後上取次名 偕墨軍B組出線

易邊後，美國隊再入3球，當中效力美職聖荷西地震的19歲鋒將卡迪高維及效力意乙史帕爾的21歲中場贊奴卡布斯奧皆攻入首個國家隊入球，終以6：0大勝千里達隊，3戰兩勝1和得7分，同組的牙買加隊則以5：0大勝聖基茨和尼維斯隊後同得7分，美軍以較佳得失球差力壓對方首名出線。

捷西斯費利拿賽後將功勞歸於隊友，「我很高興可達成這成就，但如果沒有隊友的傳送，我就無辦法入球，這是團隊努力的成果」。而暫代領隊BJ卡拿漢亦肯定這名22歲前鋒的表現，「他在禁區內展現出十足的信心，加上他經常回防及幫助組織比賽，他的表現十分全面」。

B組方面，上輪已確定出線的墨西哥隊即使作出6人輪換，面對受邀參賽的卡塔爾隊仍足以控制局面，惟在上半場27分鐘被對方全場唯一攻門機會，由中場舒哈達以頭槌攻門破網，終以0：1落敗，但無阻墨軍小組首名出線。而全取3分的卡塔爾隊則憑較佳得失球差，力壓同日以2：1擊敗海地隊的洪都拉斯隊，次名出線8強。