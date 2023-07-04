施維雅達溫網首擊輕鬆過關 俄白球手解禁

羅比夫成兩年首俄將溫網取勝

曾公開反戰獲球迷歡迎

22歲的法國公開賽冠軍施維雅達，日前疑因食物中毒棄戰巴特洪堡公開賽4強賽，但昨在溫網首圈未受影響，輕鬆直落兩盤6：1、6：3挫世界排名第34的朱琳；而4號種子彭古拉則以6：2、6：7（8：10）、6：3淘汰美籍同胞蘿倫戴慧絲。

今屆出席溫網的「雙俄」球手共有17人，其中25歲的羅比夫率先作賽。他曾在去年2月俄羅斯侵略烏克蘭不久，賽後在攝影機鏡頭上寫上「不要戰爭」，昨日進場時獲球迷熱烈歡迎，最終他順利以6：3、7：5、6：4淘汰同齡的佩素。羅比夫的同胞、女單12號種子古達美杜娃其後也告首圈過關，但另一同胞15號種子森遜露娃首圈止步。另外，上屆溫網男單亞軍「壞孩子」基茲奧斯，因手腕韌帶傷勢未痊癒決定退賽。

溫網今日續戰，「一哥」西班牙籍的卡路士艾卡拉斯、女單次號種子白俄的莎芭倫卡及3號種子哈薩克籍的雷芭堅娜均會亮相。