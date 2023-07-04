明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

施維雅達溫網首擊輕鬆過關 俄白球手解禁

【明報專訊】溫布頓網球錦標賽昨開戰，波蘭籍的世界一姐施維雅達在女單首圈以盤數2：0挫中國選手朱琳，旗開得勝。俄羅斯和白俄羅斯籍球員上屆因俄羅斯侵略烏克蘭而被禁賽，今屆解禁下，曾表態反戰的男單7號種子羅比夫在首圈，以盤數3：0輕取澳洲籍的佩素，成為兩年來首名晉級的俄籍球手。

羅比夫成兩年首俄將溫網取勝

曾公開反戰獲球迷歡迎

22歲的法國公開賽冠軍施維雅達，日前疑因食物中毒棄戰巴特洪堡公開賽4強賽，但昨在溫網首圈未受影響，輕鬆直落兩盤6：1、6：3挫世界排名第34的朱琳；而4號種子彭古拉則以6：2、6：7（8：10）、6：3淘汰美籍同胞蘿倫戴慧絲。

今屆出席溫網的「雙俄」球手共有17人，其中25歲的羅比夫率先作賽。他曾在去年2月俄羅斯侵略烏克蘭不久，賽後在攝影機鏡頭上寫上「不要戰爭」，昨日進場時獲球迷熱烈歡迎，最終他順利以6：3、7：5、6：4淘汰同齡的佩素。羅比夫的同胞、女單12號種子古達美杜娃其後也告首圈過關，但另一同胞15號種子森遜露娃首圈止步。另外，上屆溫網男單亞軍「壞孩子」基茲奧斯，因手腕韌帶傷勢未痊癒決定退賽。

溫網今日續戰，「一哥」西班牙籍的卡路士艾卡拉斯、女單次號種子白俄的莎芭倫卡及3號種子哈薩克籍的雷芭堅娜均會亮相。

上 / 下一篇新聞