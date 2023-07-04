紐卡素6億購東拿利 寫意大利球員身價紀錄 簽約5年

傳邁阿密斟阿蘇艾巴

辛度東拿利落實加盟後先感謝紐卡素賞識，並稱「將以場上表現來報答」。23歲的他是布雷西亞青訓，2020年外借米蘭，翌年正式加盟，前季助球隊重奪意甲冠軍，上季各賽事上陣逾4000分鐘乃隊中最多。已代表意大利隊出賽14次的他，近期亦以隊長身分率領青年軍參加U21歐洲國家盃，但已在分組賽出局。此外，意乙球隊帕爾馬的45歲門將保方，傳獲沙特球會以年薪2910萬歐元（約2.5億港元）招手加盟。

大肆擴軍的國際邁阿密方面，繼獲美斯及布斯基斯加盟後，又證實斟介曾效力巴塞隆拿的左閘佐迪艾巴和前鋒蘇亞雷斯，若「阿蘇」最終來投，便可與美斯相隔3年再合作攻堅。

蘇保斯拉爾披紅軍8號

另外，蘇保斯拉爾前晚轉會利物浦後，選擇穿上新東家的名宿謝拉特8號球衣，理由是這名匈牙利隊中場視對方為世上最佳中場之一。

早前已購入中場阿歷斯麥阿里士打的「紅軍」，據報又向降落英冠的修咸頓的防中羅美奧拉維亞打主意，這名19歲的比利時國腳身價約是5820萬歐元（約5億港元）。