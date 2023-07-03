蘇保斯拉爾5.9億投利物浦

蘇保斯拉爾合約中含有7000萬歐元的解約條款，惟這條款在前日失效，利物浦終在限期前決定觸發它，亦早已跟對方就個人條款達成協議，成「紅軍」今夏第二簽。

自由身迪基亞獲艾納沙挖角

名將之後杜林韋亞轉戰意甲

至於目前為自由身的32歲西班牙籍門將迪基亞，獲擁有基斯坦奴朗拿度（C朗）的艾納沙垂青，據報該沙特阿拉伯球會將開出25萬鎊（約248萬港元）周薪爭取這名前曼聯球星來投。若最終成事，迪基亞將與C朗相隔逾半年後重逢。同時，艾納沙終與國際米蘭達成協議，將以1800萬歐元（約1.5億港元）收購波索域，這名30歲克羅地亞籍中場將簽約3年。

此外，兩名將之後落實分途轉戰意甲，法國籍名宿杜林長子，馬古斯杜林免費加盟國際米蘭，並簽約5年。1995年金球獎得主韋亞之子，添莫菲韋亞則以1200萬歐元（約1億港元）從里爾轉投祖雲達斯。另外，上季外借至愛華頓的英格蘭中堅高亞迪，落實從狼隊轉投李斯特城，轉會費750萬鎊（約7400萬港元）。