36歲法比加斯掛靴 嘆不捨廿年職業生涯 「向美麗的足球說再見」

法比加斯少時先後在巴塞隆拿和阿仙奴青年軍受訓，至2003年以16歲之齡，以後備身分入替法國隊名宿韋拉，首次為阿仙奴一隊上陣，自此平步青雲，至2011年回巢巴塞時，已成為「兵工廠」隊長，3年後返回英超效力車路士，其後再為摩納哥和科木賣力。他的職業賽最突出成績是分別協助「藍戰士」及巴塞，奪得兩屆英超和1次西甲冠軍。他在Twitter寫道：「我懷着極沉痛的心情宣布，是時候掛靴了。我會非常珍惜兩度效力巴塞、阿仙奴、車路士、摩納哥和科木的時光。」

車路士前隊友社交網致意

名宿里奧讚擅傳腳法秀麗

法比加斯續指出，在球會級賽事獲得的錦標、協助西班牙隊奪得2010年首奪世界盃，以及連奪2008和12年歐洲國家盃，都屬於沒齒難忘的經歷，「在充滿犧牲、奉獻和歡樂的20年歲月過後，現是時候向美麗的足球說聲謝謝和再見」。他總計在球會級賽事上陣738次入125球，2006至16年期間為西班牙披甲110次入15球。他的車路士前隊友門將泰拔高圖爾斯、阿列沙巴拿加和翼衛馬高斯阿朗素等，均在社交平台上致意，甚至連曼聯名宿守將里奧費迪南亦不吝留言，以「擅於助攻、腳法秀麗和偉大球員」，來形容這個昔日對手。

路維信夏維斯助廠兵爭佳績

曼城傳改向法蘭基迪莊招手

另外，阿仙奴日前從車路士簽入能司職前鋒和中場的夏維斯，兵工廠中場伊美路維今晨在U21歐洲國家盃8強賽，代表英格蘭隊對陣葡萄牙隊前說：「我承認夏維斯加盟將帶來額外的競爭，但他明顯地可增強阿仙奴實力，有助我們下季爭取更佳成績。」此外，曼城在追獵韋斯咸中場迪格蘭賴斯不敵阿仙奴後，突轉向近季與曼聯扯上關係的巴塞中場法蘭基迪莊打主意。