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體育

體壇快訊：張瑋桓主場飲恨失冠

【明報專訊】香港國際女子網球賽昨假維多利亞公園網球場上演單打決賽，這項W25級賽事因天雨延遲7小時，而東道主球手張瑋桓終以盤數1：2反負中華台北球手楊亞依，屈居亞軍。張瑋桓周二會繼續在主場亮相，出戰W40級賽事。

港隊亞洲賽3銅收官

亞洲柔道公開賽昨假台北煞科，港隊在兩日賽事共得3面銅牌，包括兩名女將王嘉莉及徐淑琪，分別於48公斤級和52公斤級分途奪季。至於李玨穎昨於男子81公斤級再添一銅。王嘉莉及徐淑琪原定此役賽後專心訓練，但為提升狀態及爭取更高排名，決定參加8月中的薩格勒布大獎賽。

黃卓寧黃金海岸馬拉松未完賽

香港女子長跑好手黃卓寧昨於黃金海岸馬拉松出戰全馬，惟熱身時雙腳已感不適，最終只跑6公里即選擇上岸 。她透露5月底獲悉首爾馬拉松成績不受認可，因此沒有成績用作計算亞運資格，故只得6星期準備是次比賽。

艾力士投上海嘉定再戰中甲

早前約滿離開港超冠軍傑志的入籍港將艾力士，昨加盟中甲球會上海嘉定匯龍，繼2018年後再次北上。這名34歲前鋒於2008年來港發展，2018年轉投中甲延邊富德，翌季轉戰中超加盟大連一方（現稱大連人），2021年重返「藍鳥」，翌年協助球隊晉級亞冠盃16強。

中國世排聯總決8強撼巴西

世界女排聯賽韓國站昨於水原市上演煞科戰，中國隊憑主攻手李盈瑩攻下全場最高的26分，激戰5局後以局數3：2擊敗美國隊，以兩勝兩敗結束韓國站，總成績8勝4敗排第5，將晉級至月中美國得州舉行的總決賽，8強對上巴西隊。

韋斯塔本奧地利站稱王

紅牛車隊昨憑荷蘭籍車手韋斯塔本以1小時25分33.607秒，在世界一級方程式（F1）奧地利分站，以5.155秒之優勢，力壓法拉利車隊的陸奇尼封王，而隊友佩雷斯即使排15位出賽，最終亦能以季席衝線。韋斯塔本今季已勝出7個分站冠軍。

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