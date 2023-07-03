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體育

石偉雄滿意上半年發揮 留港備戰亞運世界賽

【明報專訊】賽馬會「運動+」 精英運動員社區計劃昨舉行啟動禮，「體操王子」石偉雄、男子花劍手吳諾弘及壁球一姐何子樂3名港將亦有到場分享近况。當中「石仔」直言滿意上半年3站世界盃的表現，現在留港訓練並積極備戰杭州亞運及世界賽。

石偉雄在今年3站世界盃兩次踏上頒獎台，包括2月德國站和3月巴庫站皆使出「李世光跳」摘銅，而他在多哈站則獲第4。這名31歲港將滿意上半年表現，又稱暫定留港備戰9月杭州亞運和緊接的世界賽，「我在之前有小傷，但總算恢復得不錯，希望可盡快重拾狀態」。

石偉雄曾在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運的跳馬封王，但稱在今屆亞運不會多想成績，避免無謂壓力。他又透露在杭州亞運會以「李世光跳」應戰，「我會有一跳『李世光跳』，一跳5.6分難度分的動作。至於兩跳『李世光跳』的話，就要看臨場狀態和教練部署。我一直都有練兩跳，但始終跳馬只有5秒，我在空中未必有太多機會修正，希望在訓練可保持穩定性和熟練度，也不要受傷」。

對隊友吳翹充亞洲賽奪銅感鼓舞

吳翹充日前在亞洲賽贏得男子吊環銅牌，身為隊友的石偉雄直言倍感鼓舞，「我知道阿充也經歷過傷患，但他好努力、好積極恢復，很高興見到他在亞洲賽得獎牌」。

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