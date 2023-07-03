溫網開戰 佐高域爭第8冠

作為2號種子的佐高域，將面對來自阿根廷的世界排名第67的加治恩，繼上月在法國網球公開賽奪冠後，繼續衝擊在溫布頓錦標賽的第8個冠軍獎盃。佐高域坦言已提前為溫網做準備，「法網早前剛結束幾日後，我已考慮草地賽的準備工作及需要做什麼」。即使在上周被年僅20歲的西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯反超世界排名，這星將表示「仍然渴望成功，渴望更多大滿貫和更多網球成就。只要有這動力，我就能夠在最高水平上競爭」。

麥維迪夫讚決賽在望

姬絲伊斯特本賽稱后

世界排名第3的俄羅斯籍名將丹尼麥維迪夫則認為，佐高域有極大機會能闖入決賽，「我看他打了70場大滿貫賽，其中35場（34場）都能坐亞望冠。我不知他是如何做到的」。

另一方面，在英國舉行的伊斯特本國際網球賽前日上演女單決賽，來自美國的姬絲直落盤數2：0挫俄籍球手卡莎堅娜封后，而美國同胞烏賓克斯則在馬略卡島站男單決賽以同一比數，擊敗法籍選手馬拿連奴稱王。