香港金牛NBL旗開得勝 修頓座無虛席 梁兆華轟16分領軍力克廣西

金牛作為首支角逐NBL的香港球隊，吸引不少球迷入場觀賽，能夠容納約2000人的修頓場館更是全場爆滿。球隊向入場球迷派發「拍拍扇」和大送禮物，來自台灣的啦啦隊「樂天女孩」在開賽前賣力表演，更將現場氣氛推至最高點。

樂天女孩賽前表演助興

梁兆華盼為港將拓新路

今季從南華轉投金牛的梁兆華，在這場「地標」戰正選上陣，他在首節初段在三分線外左右開弓，隨後快攻得手，領軍打出一波15：0的攻勢，一口氣將領先優勢擴至19：6。不過，力爭三連霸的廣西威壯強攻內線，令金牛首節末段滿隊犯，但梁兆華單節獨取10分下，以28：23領先。金牛次節有馬耳他籍長人迪加拿和甘普在禁區接連得手，完半場以53：41領先廣西威壯。

兩隊在下半場鬥得激烈，廣西威壯有龐崢麟第3節獨得11分，領軍反超72：71。金牛在決勝節極力反撲，畢繼光在關鍵時刻射入兩球三分，最終港將梁兆華貢獻16分，其4名隊友也得分上雙，包括甘普交出全場最高的31分，領軍以11分勝出。

梁兆華直言今季跳出舒適圈，盼在NBL逐步打拼，「29歲算是黃金年齡 ，趁未到三字頭看看能衝到多遠。世界很大，這邊的青年隊已經是甲一水平。而且球隊叫香港金牛，未來需要更多香港球員佔一席位，希望我和楊睿騏幫球員開擴新路 」。

東方主帥柏利斯域離隊

另外，香港東方籃球隊昨在官方網站宣布，執教球隊3年的主教練柏利斯域離隊，這名克羅地亞籍教頭在今季帶領球隊贏得東南亞職業籃球聯賽邀請賽冠軍。