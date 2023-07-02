NBA轉會窗重啟 艾榮續約獨行俠

NBA轉會窗首日，同時意味新的勞資合約正式實行，在加薪幅度及須繳豪華稅球隊的限制加大等因素下，外界料各隊在轉會市場將轉趨保守，而球員跳出合約以自由身尋找「大約」的風氣亦會減退。

去季由布魯克林籃網轉投獨行俠的星將艾榮，由於打法與陣中當家球星盧卡當錫呈現互斥，今夏一直盛傳他將尋求轉會。惟最終會方與他續下一紙3年總值1.26億美元合約，外界料獨行俠此舉是在自由市場欠缺較佳選擇下，期望在留住頂級球員的同時，觀望先簽後換的機會。

格連再簽勇士4年 八村壘留湖人

此外，曾助勇士四奪總冠軍的33歲前鋒祖利蒙特格連，亦落實續下4年長約。密爾沃基公鹿亦與31歲星將米度頓續約3年，合約總值1.02億美元（約8億港元）。至於早前以處理合約為由宣布不會隨日本隊參戰男籃世界盃的八村壘，則獲洛杉磯湖人開出3年5100萬美元（約4億港元）留人；而另一日本星將渡邊雄太離開籃網後，則以1年365萬美元（約2900萬港元）底薪加盟鳳凰城太陽。