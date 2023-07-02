滑浪風翼隊誓師戰世沙運 前奧運代表陳晞文領銜 劍指獎牌

曾代表港隊出戰兩屆奧運的陳晞文，去年升任母親，並於今年3月退役，她稱十分珍惜落水比賽的機會，感激身邊各人配合，令她能再次代表港隊出戰，「感激家人能協助我照顧兒子，讓我可騰出時間訓練及參加比賽。由於我正兼任港隊教練，協助魏瑋恩及歐令揚訓練。而總教練陳敬然給我很多自由度及信心，甚至讓我帶一套滑浪風翼到杭州陪港隊集訓，使我有更多時間準備世沙運」。陳晞文在上月世界賽總成績排第7，她承認因風勢較細發生了輕微失誤，會把握時間調整不足，盼在世沙運替港隊贏獎牌。

何智豪相隔12年再為港出征

早於2011年退役的男將何智豪，曾代表港隊出戰2000年悉尼奧運及2004年雅典奧運，相隔12年再次代表港隊出賽的他笑稱：「現時技術和體能當然較差，還是靠經驗去拼，我知道很難奪冠，但會盡力爭取最好成績。」他續稱自己尚未尋回心中那團火，需較多時間醞釀，盼屆時能找回當初的爭勝心。