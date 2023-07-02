滑浪風翼隊誓師戰世沙運 前奧運代表陳晞文領銜 劍指獎牌

【明報專訊】第2屆世界沙灘運動會將於下月5至12日在印尼峇里舉行，中國香港滑浪風帆會昨於大埔香港青年協會大美督戶外活動中心，為出發世沙運舉行誓師儀式。港隊將派出陳晞文、何智豪及何允輝出戰本屆新增的滑浪風翼項目，當中已多年未為港隊征戰的何智豪坦言希望尋回心中那團火；而今年初退役的陳晞文則珍惜落水機會，並感激身邊人幫助，令她可再次揚帆出征。
曾代表港隊出戰兩屆奧運的陳晞文，去年升任母親，並於今年3月退役，她稱十分珍惜落水比賽的機會，感激身邊各人配合，令她能再次代表港隊出戰，「感激家人能協助我照顧兒子，讓我可騰出時間訓練及參加比賽。由於我正兼任港隊教練，協助魏瑋恩及歐令揚訓練。而總教練陳敬然給我很多自由度及信心，甚至讓我帶一套滑浪風翼到杭州陪港隊集訓，使我有更多時間準備世沙運」。陳晞文在上月世界賽總成績排第7，她承認因風勢較細發生了輕微失誤，會把握時間調整不足，盼在世沙運替港隊贏獎牌。
何智豪相隔12年再為港出征
早於2011年退役的男將何智豪，曾代表港隊出戰2000年悉尼奧運及2004年雅典奧運，相隔12年再次代表港隊出賽的他笑稱：「現時技術和體能當然較差，還是靠經驗去拼，我知道很難奪冠，但會盡力爭取最好成績。」他續稱自己尚未尋回心中那團火，需較多時間醞釀，盼屆時能找回當初的爭勝心。