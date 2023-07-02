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體育

首擊撼衛冕之師廣西威壯 梁兆華楊睿騏期待修頓再地標

【明報專訊】香港金牛vs.廣西威壯 myTVSuper920台 晚上19：30直播

全國男子籃球聯賽（NBL）將於今晚7時半假灣仔修頓舉行新季揭幕戰，並由香港金牛迎戰衛冕之師廣西威壯，港將梁兆華和楊睿騏將首為新東家在主場球迷面前獻技。

香港金牛完成內地集訓後，上周五已返港為揭幕戰作準備，並到「主場」修頓練波，主教練劉鐵表示球隊現時士氣不俗，整體上都有信心，很期待金牛隊的首戰，「能首次參與NBL，對球隊已算是很好的開始。作為首支香港球隊參加內地職業聯賽，已有重大意義」。談到首戰就要挑戰上屆冠軍，劉鐵賽前刻意為球隊減壓，「他們是去屆冠軍，而我們則是新組建的球隊，可能跟對方有點差距。無論如何，球隊都會保持爭勝決心，全力以赴打出球隊風格」。

兩名港將梁兆華和楊睿騏分別離開效力多年的南華和東方，在今季加盟香港金牛征戰NBL，他們昔日常在修頓打球，但今次感受截然不同，也十分期待這場「地標戰」，梁兆華表示：「作為本地球員，代表屬於香港的球隊參與NBL，對自己來說別具意義，所以很期待穿上香港金牛的球衣，在主場球迷面前獻技。」楊睿騏則表示內地集訓有成果，「基本上陣中所有球員已完全上力，現時球隊從細節開始去改善表現，希望比賽中盡量可避免失誤」。

台灣「樂天女孩」再訪港助威

值得一提的是，金牛在今場揭幕戰邀得台灣「樂天女孩」來港為球隊打氣，是這支人氣啦啦隊繼今年5月出席港超球會晉峰主場煞科戰後再訪港。

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