明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

香港金牛成軍 班主盼炮製籃球盛宴 破天荒戰中國NBL聯賽 冀借鑑台灣觀賽體驗

【明報專訊】全新的職業籃球隊香港金牛在今夏正式成立，並會成為首支角逐全國男子籃球聯賽（NBL）的香港球隊。球隊班主錢濤（Tony）同為台灣P.LEAGUE+球隊高雄鋼鐵人的老闆，他期望將台灣成功的經驗帶到香港，為球迷送上一場籃球盛宴。

文：許嘉明、圖：楊柏賢

錢濤從小熱愛籃球，小學開始就會在修頓街場「跟隊」打球，他其後負笈美國，並到體育風氣濃厚的密歇根大學就讀，開始培養看球的習慣，「當地學生除了讀書，在周末都會看籃球或美式足球，看看是在哪個賽季吧。而且美國有很多運動酒吧，周圍都會有電視直播北美四大聯盟的賽事，這是我在香港沒有的體驗，也是在香港和美國生活的差別」。

疫情返台陪妻安胎

見證當地職籃復興

有「投資金童」之稱的錢濤，在大學畢業後加入摩根士丹利，及後成立對沖基金公司無極資本兼擔任首席執行官，而他在疫情期間與來自台灣的太太返台安胎，同時見證P.LEAGUE+成立。其後他更參與其中，成為高雄鋼鐵人的老闆，令他重拾到球場觀賽的樂趣，「我在台灣重新感受看球的氣氛，在現場和看電視的感覺截然不同。我以前都會看NBA轉播，但當時NBA和P.LEAGUE+的賽程相撞，我選擇了現場看球」。

當錢濤返港後，不能入場看籃球比賽即感覺若有所失，他透露籌備一年下成立香港金牛，希望能為香港球迷帶來一場籃球盛宴，「我過去兩年在台灣的看球體驗很好，回港後總覺得錯過了一些事，也沒理由每個周末到台灣看球。加上香港人工作繁忙，星期一至五也很緊繃，希望周末有些跟運動相關的休閑活動，可以把港人連繫起來」。

錢濤口中「很好的觀賽體驗」，是比賽有專業的主持和DJ、有啦啦隊表演、出色的燈光和球員出場效果，在今晚香港金牛對廣西威壯的NBL揭幕戰中，就請到12名「樂天女孩」訪港表演。他直言：「籃球要吸引多元族群入場，不能只有在乎輸贏的球迷，像台灣有家長會帶小朋友一起入場享受家庭樂，亦有『龍友』專門入場看啦啦隊，這些現場體驗很重要。」

盼助香港籃壇推向產業化

香港地少人多，錢濤坦承成立香港金牛後遇到最大的問題，就是土地問題，但他表示球隊堅持會以香港為基地，「我們是香港球隊，就算有幾多挑戰，我們都要逐一克服」。他亦盼香港金牛發展成功，可以令香港籃壇變得更產業化和商業化，令球員有更多出路，「台灣職業球隊的薪金很高，促使家長同意小朋友在此發展，只要有好的運動員和好的平台，就可以推這個動產業發展。雖然香港以讀書為主，但是籃球員打出名堂的話，這個產業都有前途」。

錢濤年僅37歲，但年輕就是有不怕輸的本錢和勇氣，他也期盼為香港籃壇帶來新衝擊，「球隊從0到1，要做得好，而我們踏出第一步後，就要不斷進步。希望香港球員能在NBL立足，也期望金牛能在今季闖季後賽，以及4強吧」。

NBL是中國籃壇的第二級聯賽，僅次於中國男子籃球職業聯賽（CBA）。今季共有12隊參賽，常規賽於7月2日至8月27日舉行，全明星賽周末於8月19至20日上演，季後賽階段由9月1至19日進行，而總決賽賽程為9月22日至10月6日。

上 / 下一篇新聞