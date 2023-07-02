香港金牛成軍 班主盼炮製籃球盛宴 破天荒戰中國NBL聯賽 冀借鑑台灣觀賽體驗

文：許嘉明、圖：楊柏賢

錢濤從小熱愛籃球，小學開始就會在修頓街場「跟隊」打球，他其後負笈美國，並到體育風氣濃厚的密歇根大學就讀，開始培養看球的習慣，「當地學生除了讀書，在周末都會看籃球或美式足球，看看是在哪個賽季吧。而且美國有很多運動酒吧，周圍都會有電視直播北美四大聯盟的賽事，這是我在香港沒有的體驗，也是在香港和美國生活的差別」。

疫情返台陪妻安胎

見證當地職籃復興

有「投資金童」之稱的錢濤，在大學畢業後加入摩根士丹利，及後成立對沖基金公司無極資本兼擔任首席執行官，而他在疫情期間與來自台灣的太太返台安胎，同時見證P.LEAGUE+成立。其後他更參與其中，成為高雄鋼鐵人的老闆，令他重拾到球場觀賽的樂趣，「我在台灣重新感受看球的氣氛，在現場和看電視的感覺截然不同。我以前都會看NBA轉播，但當時NBA和P.LEAGUE+的賽程相撞，我選擇了現場看球」。

當錢濤返港後，不能入場看籃球比賽即感覺若有所失，他透露籌備一年下成立香港金牛，希望能為香港球迷帶來一場籃球盛宴，「我過去兩年在台灣的看球體驗很好，回港後總覺得錯過了一些事，也沒理由每個周末到台灣看球。加上香港人工作繁忙，星期一至五也很緊繃，希望周末有些跟運動相關的休閑活動，可以把港人連繫起來」。

錢濤口中「很好的觀賽體驗」，是比賽有專業的主持和DJ、有啦啦隊表演、出色的燈光和球員出場效果，在今晚香港金牛對廣西威壯的NBL揭幕戰中，就請到12名「樂天女孩」訪港表演。他直言：「籃球要吸引多元族群入場，不能只有在乎輸贏的球迷，像台灣有家長會帶小朋友一起入場享受家庭樂，亦有『龍友』專門入場看啦啦隊，這些現場體驗很重要。」

盼助香港籃壇推向產業化

香港地少人多，錢濤坦承成立香港金牛後遇到最大的問題，就是土地問題，但他表示球隊堅持會以香港為基地，「我們是香港球隊，就算有幾多挑戰，我們都要逐一克服」。他亦盼香港金牛發展成功，可以令香港籃壇變得更產業化和商業化，令球員有更多出路，「台灣職業球隊的薪金很高，促使家長同意小朋友在此發展，只要有好的運動員和好的平台，就可以推這個動產業發展。雖然香港以讀書為主，但是籃球員打出名堂的話，這個產業都有前途」。

錢濤年僅37歲，但年輕就是有不怕輸的本錢和勇氣，他也期盼為香港籃壇帶來新衝擊，「球隊從0到1，要做得好，而我們踏出第一步後，就要不斷進步。希望香港球員能在NBL立足，也期望金牛能在今季闖季後賽，以及4強吧」。

NBL是中國籃壇的第二級聯賽，僅次於中國男子籃球職業聯賽（CBA）。今季共有12隊參賽，常規賽於7月2日至8月27日舉行，全明星賽周末於8月19至20日上演，季後賽階段由9月1至19日進行，而總決賽賽程為9月22日至10月6日。