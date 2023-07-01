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體育

夏登別76人 或投快艇 勢偕利安納佐治組「三巨頭」

【明報專訊】費城76人星級後衛「大鬍子」夏登昨傳出執行新賽季的球員選擇權，但也宣告將與球隊分道揚鑣，冀加盟有力爭標的球隊。據美國傳媒報道，目前洛杉磯快艇對於羅致夏登表現最為積極。另外，效力布魯克林籃網的澳洲星將賓西蒙斯，宣布棄戰今夏的籃球世界盃。

消息夏登將執行新賽季的3564萬美元（約2.8億港元）球員選擇權，惟這名33歲後衛未有打算續效76人，並希望透過交易轉投一支具爭標能力的球隊。據美國傳媒報道，76人認為在夏登身上「看不到長遠的未來」，不願開出4年2.13億美元（約16.7億港元）的高薪長約，雙方因此協議分手。

夏登在2021年季中被侯斯頓火箭交易到布魯克林籃網，並於前季轉投76人。這名10屆全明星隊星將在上季場均交出21分、6.1籃板、10.7助攻，據悉快艇本周已聯繫76人，有意將夏登帶到洛城，與利安納及保羅佐治合組「三巨頭」，有指快艇將以馬吉斯摩里斯及諾文包維作籌碼，打包帶走夏登及托拜斯夏里斯。

班尼斯4.2億續約帝王3年

薩克拉門托帝王前鋒夏里遜班尼斯，則以5400萬美元（約4.2億港元）與球隊續約3年。這名31歲前鋒是聯盟今季打滿82場正選的3人之一，也是帝王終結16年季後賽荒的關鍵球員。當地亦有消息傳出艾榮跟鳳凰城太陽會面，惟外界認為其目的是讓達拉斯獨行俠開出大約的抬價手段。

林書豪重返自由身 留鋼鐵人與否成疑

賓西蒙斯因傷棄為澳洲戰世盃

至於台灣P.League+昨公布自由球員名單，當中包括美籍華裔球星林書豪，他上季效力的高雄鋼鐵人球團證實對方已離隊，但雙方仍在商談續約。

另外，澳洲籃協日前發表聲明，確認效力籃網的賓西蒙斯因背傷缺席今夏的國際籃協（FIBA）世界盃，「籃網和西蒙斯告知協會，他無法在世界盃出賽。西蒙斯需要更多時間專心養傷，他也期盼日後再為國家隊效力，祝他早日康復」。今屆FIBA籃球世界盃由日本、印尼與菲律賓合辦，並於8月25日至9月10日舉行，澳洲跟日本、芬蘭、德國隊同處E組。

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