體壇快訊：恩尼斯達今演神戶告別戰

湯鄧配亞壁混雙賽列第5

「韻味杭州」亞洲壁球混雙比賽昨日煞科，港隊5號種子湯芷穎/鄧銘漮在名次賽「內訌戰」中，以直落兩局擊敗港隊隊友鄭雅晴/黎卓楠，取得第5名。至於另一港隊拍檔李嘉兒/黃祉謙在爭奪第7名的名次賽，則以局數2：1力克馬來西亞隊。

韋少奧地利站練習最快

世界一級方程式（F1）奧地利站首節練習賽，主場出戰的紅牛車隊有荷蘭籍衛冕世界冠軍「韋少」韋斯塔本，以1分05.742秒跑出最快圈速，隊友佩雷斯則列第5位。法拉利雙雄辛尼斯及陸奇尼分別跑出第2及3快時間。

澳洲新西蘭闖女籃亞盃4強

女籃亞洲盃昨演8強賽事，東道主澳洲隊輕鬆以91：64大勝韓國隊晉級，將與中國隊爭入明日的決賽。至於新西蘭隊昨以83：78力克菲律賓隊，4強將鬥衛冕的6屆冠軍日本隊。國際籃協（FIBA）U19男籃世界盃方面，西班牙隊於8強以85：47狂數阿根廷隊率先過關。

冰球學界聯賽後日開打

由香港冰球訓練學校與香港青年協會及康城溜冰場合辦的「將軍澳小學校際冰球賽」昨日煞科，播道學校白隊在雙循環賽事中取得12勝2和，力壓福建中學附屬學校奪冠。至於香港學界冰球聯賽中、小學組賽事，將於後日假康城溜冰場開打。