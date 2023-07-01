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體育
2023年7月1日星期六
蒙特落車 5.4億投魔 法明奴離紅軍 勢投沙特班霸艾阿里
Out Out轉轉
復出首擊奏捷 潘啟情冀他朝「打到返香港」
港男足排名跌至149位 女足升至78名
加迪亞涉種族歧視受查 安歷基勢取代帥位掌PSG
墨西哥提早出線金盃8強 卡國再失分
體壇快訊：恩尼斯達今演神戶告別戰
電視精選
夏登別76人 或投快艇 勢偕利安納佐治組「三巨頭」
中國女排接連敗仗 王雲蕗受辱報警
32歲前世一禾絲妮雅琪宣告復出
Out Out轉轉
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【明報專訊】（請看附圖）
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