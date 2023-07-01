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體育

蒙特落車 5.4億投魔 法明奴離紅軍 勢投沙特班霸艾阿里

【明報專訊】經過逾1個月的談判，曼聯終落實以5500萬鎊（約5.4億港元）轉會費，另加500萬鎊（約4900萬港元）流動條款從車路士簽入英格蘭隊中場美臣蒙特，將成「紅魔」今夏首簽。另外，剛與「紅軍」利物浦約滿的巴西籍鋒將羅拔圖法明奴，據報將在日內轉投沙特聯勁旅艾阿里。

現年24歲的美臣蒙特據報為曼聯領隊坦克格首要目標，這名「三獅」中場在2017／18年球季被外借至荷甲維迪斯時成為球隊年度最佳球員，並已吸引當時剛開始執教阿積士的坦克格。蒙特翌季再被外借至英冠的打比郡，及後回歸「藍戰士」後替球隊一共上陣195場，並交出33個入球及37次助攻。

羅夫度斯卓克投米蘭在即

國米拒減價放售波索域

曼聯上周亦曾提交5500萬鎊的報價，惟當時被車路士拒絕，及後有指曼聯拒絕再提高報價，但由於蒙特與車路士合約將於明夏到期，雙方未有就續約達成共識，而班主保亞利堅拒陣中主力球員約滿免費離隊，加上球隊在過去兩個轉會窗大肆買人，令球隊需在今夏「散貨」，避免觸犯歐洲足協最新推出的足球及社會責任條例（UEFA Football and Social Responsibility，簡稱FSR），從而加速這宗轉會的落實。同時，27歲的英格蘭中場羅夫度斯卓克亦將落「車」加盟意甲AC米蘭，據報轉會費達1850萬鎊（約1.8億港元），球員亦已抵達米蘭。

至於羅拔圖法明奴今夏與利物浦完約後，一直未有任何傳聞，直至昨晨傳出這名31歲的巴西鋒將將赴沙特阿拉伯加盟艾阿里，並簽約3年。意味法明奴將與日前由車路士加盟該隊的塞內加爾門將艾度亞文迪，聯手挑戰沙特聯。

另外，擁有基斯坦奴朗拿度（C朗）的另一沙特勁旅艾納沙，近日為克羅地亞中場波索域向國際米蘭支付2300萬歐元（約1.9億港元）轉會費，「藍黑軍團」亦已接受報價，惟艾納沙突然將報價減至1300萬歐元（約1.1億港元）轉會費及200萬歐元（約1700萬港元）流動條款，令國米不得不拒絕報價。據報，波索域原屬意加盟巴塞隆拿，但礙於巴塞複雜的財務問題，最終這名30歲中場選擇艾納沙。

薛耶治體測不合格 艾納沙或「退貨」

此外，艾納沙據報未能與薛耶治就個人條件達成協議，加上在體測期間發現這名摩洛哥翼鋒膝蓋有問題，令艾納沙考慮放棄收購，車路士亦準備為他尋找新買家。

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