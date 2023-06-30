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體育

高拔領銜法國戰世盃 字母哥腳傷恐避戰

【明報專訊】4年一度的籃球世界盃將於8月展開，惟一班NBA星將接連傳出棄戰消息。據外媒昨日報道，希臘隊的當家球星「字母哥」安迪度高安普亦有五成機會因腳傷高掛免戰牌。至於上屆季軍法國隊則公布12人大軍，由明尼蘇達木狼中鋒高拔等4名NBA球員領銜。

今屆籃球世界盃將由菲律賓、日本及印尼三地聯合舉辦，惟外媒SDNA表示，密爾沃基公鹿的星級前鋒「字母哥」正受腳傷困擾，或無緣今夏代表希臘隊爭標，「安迪度高安普希望為國效力，但其腳部傷痛或令他無法參賽。若他不是100%健康，公鹿不會讓他出戰國際賽」，該消息續指「字母哥」的參賽機率只得五成。希臘隊在今屆FIBA世界盃，與美國、約旦、新西蘭隊同處C組，其分組賽將於菲律賓馬尼拉上演，而希臘隊首戰在8月26日鬥約旦隊。

另外，法國隊昨日公布世界盃12人大軍名單，效力明尼蘇達木狼的中鋒高拔，將與科尼亞、尼利堅拿、畢頓等聯手領銜出擊，爭取突破上屆季軍的成績。至於剛以NBA選秀狀元身分加盟聖安東尼奧馬刺的超新星雲班耶馬，以及早前入籍法國的費城76人星級中鋒安必特也不在名單中。法國隊與加拿大、拉脫維亞及黎巴嫩隊同處H組，他們在印尼雅加達舉行的分組賽首戰跟加拿大隊交手。

中國U19世盃負美國出局

港女籃大馬集訓旗開得勝

此外，昨日在匈牙利舉行的FIBA U19籃球世界盃，中國隊在16強雖有效力CBA深圳隊的前鋒王浩然轟入全場最高20分，但仍難阻球隊以69：92不敵美國隊，無緣晉級。至於日前到馬來西亞集訓的香港女籃，昨於當地邀請賽首戰以89：46擊敗東道主球隊森美蘭金群利，她們明晚將與新加坡隊交手。香港男籃昨日則起程到澳洲集訓，並由惠龍兒領軍參戰當地的聯賽，寓賽於操備戰9月舉行的的杭州亞運。

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