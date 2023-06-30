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體育
2023年6月30日星期五
麥迪臣4.5億投熱刺 普斯迪高路今夏第3簽 夏維斯「落車入廠」
安東尼否認涉家暴 「正義必將彰顯」
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高拔領銜法國戰世盃 字母哥腳傷恐避戰
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體壇快訊：潘啟情返職業賽首戰閃電K.O.
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【明報專訊】（請看附圖）
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