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體育

《足球經理》遊戲明年革新 首引入女足

【明報專訊】著名球會模擬經營遊戲《足球經理》 （Football Manager，簡稱FM），下年將會大革新。據遊戲製作商Sports Interactive工作室發言人米斯積哥臣（Miles Jacobson）表示，預計今年11月發行的《FM 2024》將是「現時FM系列的最後一集」，至於下年出品的《FM 2025》「將採用全新的遊戲引擎」，以及首次在遊戲中引入女子足球。

米斯積哥臣在FM官方網頁中以「《足球經理》的未來」為題，透露 FM 系列的未來動向。當中《FM 2024》的遊戲風格將會「延續過去20年的特色，但這一特色也將會是最後一年在FM出現」。同時，《FM 2024》也將會容許上一代（《FM 2023》）玩家將遊戲存檔直接移至最新一代《FM》繼續執行，有利玩家締造更長執教及更多獎盃紀錄。

至於《FM 2025》方面，米斯積哥臣則表示，Sports Interactive會利用全新的遊戲引擎Unity，以增強圖像處理功能，同時比賽日前後將會有截然不同的體驗。此外，《FM 2025》亦會破天荒加入女子足球項目，意味日後玩家或會有機會擔任女子足球隊教練一職，甚至可嘗試在轉會市場搜羅頂級女子球員，挑戰國內及洲際賽事封后。

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