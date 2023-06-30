意大利爆冷負挪威 U21歐國盃分組出局

3隊同分 對賽得球較遜居第3

英軍輕取德國 8強鬥葡萄牙

法國和瑞士上半場各一言和，惟瑞士下半場16分鐘內連失3球，終以1：4敗陣，法國亦得以3戰3勝得9分取得D組首名出線，將與B組次名烏克蘭隊爭入4強。D組次名出線權方面，挪威藉效力意甲球隊沙蘭力坦拿的前鋒艾歷保菲姆於65分鐘攻入奠勝球，令意大利以0：1告負，賽後兩軍與瑞士同是1勝2負得3分，結果瑞士、意大利和挪威相互對賽入球分別是4、3和2球下，令瑞士得以驚險闖入8強。

同日C組賽前已提早一輪出線的英格蘭隊，憑阿士東維拉鋒將艾查亞及利物浦中場哈維艾利洛開賽21分鐘內先後建功，以2：0打敗最終包尾的衛冕之師德國隊，賽後3戰得9分以首名晉級，將碰A組次名葡萄牙隊。C組次名資格由首次參賽的以色列隊奪得，他們藉中場簡迪文於82分鐘一箭定江山，以1球險勝捷克隊，將在香港下周日凌晨8強首戰，作客東道主球隊之一的A組榜首格魯吉亞隊。