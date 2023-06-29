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體育

香港女籃Gold Team計劃衝國際 梁煒嵐陳欣汶美國留學誓打出成績 為職業夢鋪路

【明報專訊】求學時期曾戰全美大學體育協會（NCAA）的體能訓練員盧永君（Will），早年協助陳欣汶（Yannie）以獎學金入讀以瑪利學院（Emmanuel College）後，決心成立「The Gold Team」計劃，協助更多基層女籃球員衝出香港。日前為滙基書院（大坑東）在蘇黎世3×3籃球賽贏得冠軍的梁煒嵐（Nicole），也受惠於這個計劃，今夏赴美升讀高中，且看能在籃球路上走得多遠。

在協恩中學畢業的陳欣汶，在港早已打出名堂，她在2021年負笈美國，以獎學金入讀以瑪利學院，今季場均上陣25.5分鐘，平均得14.6分、4.8個籃板及5.4次助攻，在NCAA第三級別的大東北聯盟（GNAC）獲選為年度最佳球員。她坦承開季接連輸波曾感挫敗，但也明白是成長必經階段，「我之前的籃球路算是一帆風順，但也知道這是過程，令自己和球隊變得更好」。

前輩引領機遇 欣汶德甲跟操

能於美國立足，陳欣汶感激Will一路以來的幫助。她在2019年隨對方訓練後，不論體能或技術亦有進步，而她在Will的穿針引線下，今夏休季更飛往柏林跟隨德甲球隊ALBA Berlin訓練三周，她隨後再返美參加夏季聯賽，備戰新季NCAA。

作為Gold Team先行者，陳欣汶自覺有責任成為師妹榜樣，「看到她們對籃球充滿熱誠，跟我有同一目標，證明女籃球員亦有力衝出香港，這也算是推動力，讓我努力做得更好」。對自己要求甚高的陳欣汶，在美國的學科成績平均分（GPA）高達4分，她笑言要盡學生運動員本分，努力維持成績。

煒嵐為籃球改變人生態度

球技學業兼顧得宜

同樣受惠於Gold Team的梁煒嵐，直言自己在兩年前仍是問題兒童，但加入這計劃卻改變人生，令她不論球技或學業皆有明顯進步，連性格也大有轉變。她透露：「疫情時校隊停練，我經常打街場及當兼職，若一直下去的話，我可能會退學去工作。不過要加入Gold Team，我願意拾起課本溫習，現時成績在班級名列前茅；而且我以前很怕跟陌生人說話，但為了打球多跟隊友溝通，性格也開朗了不少。」

眼見陳欣汶在美取得成功，令梁煒嵐的目標更明確，並自信在下學年入讀波士頓的活禾特中學（The Woodward School）後，能在當地闖出一片天，「我1月曾到美國看Yannie比賽，我覺得大家都是香港人，成長環境也差不多，只要我夠勤力，亦有機會成功」。這次講起夢想，梁煒嵐不再迷惘，並堅定地說：「我鍾意打籃球，希望以後能挑戰NCAA第一級，將來成為職業球員。」

文、圖：許嘉明

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