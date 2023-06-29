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體育
2023年6月29日星期四
曼城簽高華錫替根度簡 阿仙奴1.05億鎊斟賴斯 韋斯咸不滿條款拒絕
Out Out轉轉
女子接力隊破塵封12年港績 全國賽45.17秒晉級 今決賽誓再破紀錄
WTA擬2027年分階段實現男女同酬
葡軍後上闖U21歐國盃16強
港隊棍網世界賽無緣8強 今轉戰名次賽鬥德國
體壇快訊：林兆恆克國賽躋身正賽
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香港女籃Gold Team計劃衝國際 梁煒嵐陳欣汶美國留學誓打出成績 為職業夢鋪路
李祉均成港女籃職業首人 北上WCBA打響名堂
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【明報專訊】（請看附圖）
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