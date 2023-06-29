體壇快訊：林兆恆克國賽躋身正賽

潘啟情隔4年再戰職業賽

香港拳手潘啟情相隔4年重返職業拳壇，今午在泰國曼谷「冠軍之路」的輕蠅量級賽事對陣東道主選手，現時戰績為7勝2負（4K.O.）的他，稱會「華麗地用擊倒分勝負」。另外，香港男將李嘉榮、Saagar Pradhan，以及女將陳衍婷亦會參賽。

東方簽入中堅黃浩然

港超東方昨宣布簽入黃浩然，這名25歲中堅上季各賽事替香港U23上陣26場，取得兩入球。至於上季由傑志外借至冠忠南區的20歲翼鋒陳傲軒，將續借至明夏。另外，香港出生的中國國腳戴偉浚獲中國足協批准回復自由身後，落實轉投上海申花。

瑪達6戰女足世盃

6奪世界足球小姐的瑪達近日入選巴西隊世界盃大軍名單，這名年屆37歲前鋒將於下月第6度出戰女足世界盃。瑪達過去隨隊參加5屆卻未能帶領「森巴軍」捧走冠軍。這屆澳洲及新西蘭合辦的世盃預計會是她最後一次參賽。巴西隊位於F組，同組對手包括牙買加、巴拿馬及法國隊。

何詩蓓勁敵因傷避戰世界賽

澳洲籍女子游泳新星奧卡拉簡（Mollie O'Callaghan）昨證實因膝傷，無緣出戰下月底於日本福岡市舉行的短池世界賽。這名19歲小將在女子100及200米自由泳保持今年最快時間，屬港隊星將何詩蓓勁敵之一。

沙邦尼斯棄戰男籃世盃

效力NBA蕯克拉門托帝王的立陶宛中鋒沙邦尼斯因傷及處理合約問題，日前宣布將避戰8月展開的男籃世界盃決賽周。另外，中國隊昨於女籃亞洲盃A組以87：81挫韓國隊，B組的日本隊則以99：61大勝澳洲隊，中、日同告三戰全勝，晉級4強。