女子接力隊破塵封12年港績 全國賽45.17秒晉級 今決賽誓再破紀錄

梁筠宜不為紀錄感意外

盼續改善交接棒 放眼亞洲賽亞運

港隊在女子4×100米接力初賽跑出45.17秒，以總成績第4躋身決賽，同時以0.33秒優勢打破陳皓怡、梁巧詩、方綺蓓及潘栢茵在2011年造出的香港紀錄（45.50秒）。梁筠宜與陳佩琦、李紫桃及江浚淇首次組隊參賽即跑出香港紀錄，她卻不感意外道：「我們陣容『齊腳』，是香港最快4人，全部最佳成績（PB）也在12秒內，因此一定想過破紀錄，現看決賽能否推得更快」。

這次接力隊眾人PB皆在12秒內，如梁筠宜在今年不斷突破，5月在台北賽跑出11.69秒，江浚淇和陳佩琦也在2月的田徑系列賽分別跑出11.69秒及11.76秒，至於李紫桃則於4月亞少田徑賽跑出11.84秒，一舉打破香港U18及U20紀錄。

由於李紫桃在月初完成亞青賽才歸隊，因此這陣容真正「夾棒」時間只有約1個月。梁筠宜指隊伍在交接棒方面仍有很大進步空間，盼在亞洲賽和杭州亞運前有改善，繼續衝擊佳績；她又笑言在2016年曾與陳佩琦及江浚淇組成青年接力隊，現在仍是香港U20接力紀錄保持者，故這組合在今次刷新港績亦有一定意義。