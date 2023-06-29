曼城簽高華錫替根度簡 阿仙奴1.05億鎊斟賴斯 韋斯咸不滿條款拒絕

高華錫簽藍月4年 盼哥帥麾下獲益

曼城退出賴斯爭奪戰

德國隊中場根度簡日前落實以自由身加盟巴塞隆拿，曼城亦一錘定音簽入高華錫作替補，據報轉會費為2500萬鎊，另加500萬鎊浮動獎金條款，合共3000萬鎊（約3億港元）收購入這心頭好。高華錫說：「這是我一次很好的發展機遇。任何人都知道，曼城在哥迪奧拿領軍下表現有多好。曼城是世上最佳的球隊，我知道哥帥能令我有更佳的表現。」曼城足球總監碧格利斯坦則說：「高華錫可踢6號和8號位，擁有效力頂級球會的經驗，而且了解英超。」

高華錫出身於克羅地亞球會薩格勒布戴拿模，曾先後效力國際米蘭和皇家馬德里，於2018年外借至車路士，翌年被買斷，共為「藍戰士」上陣221次入6球，而其主要冠軍榮譽是協助皇馬和車路士四奪歐聯、3次世界冠軍球會盃，以及助車路士在歐霸封王1次，而且是「格仔兵」先後奪得2018和2022年世盃亞軍及季軍的功臣。

爭奪迪格蘭賴斯方面，據報阿仙奴兩度開價被拒後，續再斥資1億鎊，另加入500萬鎊獎金條款利誘韋斯咸，並令日前共出價9000萬鎊的曼城打退堂鼓。惟「鎚仔幫」也不接受「兵工廠」支付款項需時5年。有消息指賴斯已準備私下要求韋斯咸高層放人，若事成便可打破兩年前，基亞利殊以1億鎊，由阿士東維拉轉會曼城的最高身價英籍球員紀錄，亦將是阿仙奴的轉會會紀錄。

周薪現分歧 迪基亞明約滿勢離魔

另外，32歲門將迪基亞與曼聯的合約明日屆滿，據報由於他近季不時嚴重犯錯，且被質疑控球技術欠佳，加上傳言其周薪達37.5萬鎊僅不及曼城中場奇雲迪布尼，故此曼聯一直未有與他簽新約。據報他近期已讓步，周薪願減至20萬鎊，有機會與「紅魔」就新合約水到渠成，卻出現會方要求他進一步減薪，勢令已效力12年的他離隊，有傳下一站或是沙特阿拉伯聯賽球會艾納斯。

據報曼聯領隊坦夏格正物色迪基亞接班人，其中大熱人選是曾與他在阿積士合作的舊將、協協國際米蘭獲隊應屆歐聯亞軍的奧拿拿。另外，祖雲達斯宣布已與中場拉比奧特續約1年，也代表曼聯繼去夏斟介該名28歲法國國腳後再度觸礁。