貝鈞奇改任足總會長 霍啟山無競爭當選主席

足總董事會選舉上，在53間會員有34間有派代表出席，達成有效會議人數。7名候選人在無對手下自動當選，主席貝鈞奇改任會長，副主席霍啟山接任主席，兩名與球會有聯繫董事為黃良柏及新季升班港超的北區主席朱浩賢；3名與球會無聯繫董事為徐英偉、洪定騰及莫慕潔。參加補選的莫慕潔任期至2025年，其餘6人任期至2027年。

霍震霆卸任會長 FIFA會長拍片致謝

在任足總會長26年的霍震霆則退任，會上獲國際足協（FIFA）會長恩范天奴及亞洲足協會長薩曼拍攝短片感謝貢獻。霍震霆稱疫情過去及足總換屆如代表重新出發，相信「明天會更好」。

霍啟山認為，董事局新成員來自政、商、體育界等不同背景，「有廣泛代表性」，冀藉此帶動更多支持和資源，「齊心推動香港足球發展」。他稱為了提升港超空間及價值，考慮利用大灣區開展市場，「將港超直播在更多地方播放，更多球迷受惠」。

貝鈞奇未憂愉園涉假波影響聲譽

貝鈞奇改任會長後，稱未來不會干預太多董事局會議，交由「年青新班子」發揮。身兼愉園體育會會長的他又稱，不擔心此前愉園涉打假波影響其聲譽及任足總會長觀感，「相信群眾眼睛是雪亮」。