理文簽5新兵劍指港超冠軍 下月兩外援來投 包括現役東歐國腳

理文上周開操後，昨早於將軍澳足球訓練中心（FTC）見傳媒及舉行拜神儀式。這支上季港超亞軍在加維蘭等8人離隊後，新兵有「準入籍兵」冠忠南區後衛杜度及和富大埔前鋒保連奴，並從青年軍提拔16歲門將潘尚希上一隊；港足名宿朱兆基加盟任助教，另一助教佐迪持有亞洲足協專業教練牌照，可領軍戰亞冠。

準入籍新援杜度盼代表港足

下月赴韓集訓備戰亞冠外

大軍暫有27名球員，曾昭達透露下月再有兩名「接近國腳級」的歐洲中前場及一名本地中場加盟，料可趕及出戰8月中的亞冠外圍賽，「兩名歐洲中前場球員之前沒來過香港落班，他們都有不錯履歷」。據悉其中一人為曾在泰國落班的東歐前鋒，剛代表其國家隊出戰歐洲國家盃外圍賽，另一人則司職中場。

曾昭達稱今季目標要爭港超冠軍及出線亞冠外，期望新兵能加強調配及帶來良性競爭，又稱上季港超煞科被傑志逼和的失冠經歷，將推動球員進步，「新季大家都好想將上季這最後一步完成」。達sir補充陣中3名外援入籍進度，「艾華頓入籍手續已到尾聲，杜度及洛迪古斯將於7月底及8月中申請特區護照」。杜度也期待代表港足，「我在香港已7年，十分期待領取特區護照，代表港隊是我的夢想」。保連奴上季首戰港超曾對傑志梅開二度，達sir對這名33歲巴西籍前鋒寄予厚望，「球隊前線需要些變化，當其他新援仍在適應時，希望有港超經驗的保連奴能在前線成入球保證」。

副隊長顏樂楓則無懼位置競爭，認為今季正式「擔正」領軍的曾昭達，風格及細節上與前帥陳曉明略有分別，「訓練上有些不同，之前曉明sir較重團隊合作，達sir則給予我們更多自由發揮空間，想球員踢得更放」。

理文為備戰8月16日亞冠外圍賽主場對印尼球隊峇里聯，下月中將赴韓國仁川集訓約3周，曾昭達計劃在當地踢4至5場友賽，據悉擬約戰韓職球隊仁川聯。至於外圍賽是否在旺角大球場出戰，達sir稱考慮早一日有標準流浪同戰亞冠外，會以香港大球場為後備方案。