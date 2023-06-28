體壇快訊：港壁組合同闖亞洲混雙賽8強

港乒雙打克國資格賽齊過關

WTT克羅地亞挑戰賽昨於薩格勒布舉行資格賽，港隊的吳詠琳/林依諾和朱成竹／李清韻在女雙資格賽首圈過關，分別與韓國隊及泰國隊爭入正賽。李漢銘／關文皓則於男雙資格賽首圈以直落3局擊敗比利時隊，與匈牙利拍檔爭正賽資格。

港女籃赴大馬寓賽於操

香港女子籃球代表隊昨赴馬來西亞參加沙登第八區邀請賽，備戰9月杭州亞運。港隊因疫情關係，近4年未有外出參加五人賽，她們明晚7時45分將與東道主球隊森美蘭金群利金鹿交手，隔日再鬥新加坡隊及馬來西亞炎龍。另外，中國隊昨於女籃亞洲盃A組次仗以80：46大勝新西蘭隊，兩戰全勝續居首；日本隊則以95：57狂數菲律賓隊，在B組僅次昨挫中華台北隊同告兩連勝的澳洲隊。

馬提尼克爆冷挫薩爾瓦多

美洲金盃昨演C組首輪賽事，馬提尼克隊憑中場柏祖賓拿及卡爾法比安於11及16分鐘各建一功，助這個人口只有約36萬的法國海外省爆冷以2：1力克薩爾瓦多隊，在金盃相隔一屆再嘗勝果。同組的巴拿馬隊則憑前鋒法查度及中場巴辛拿斯於23及68分鐘分別頭槌建功，同以2：1擊敗完場前「破蛋」的哥斯達黎加隊。