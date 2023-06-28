雲班耶馬八村壘棄戰籃球世界盃

雲班耶馬：冀健康迎接新人賽季

四年一度的男籃世界盃今屆由日本、印尼及菲律賓合辦，並將於8月底開鑼。不過，備受矚目的應屆NBA選秀狀元雲班耶馬，昨宣布將不會隨法國隊出戰，這名19歲中鋒表示：「我決定今夏不會出戰世界盃，因過去一年征戰不斷，盼藉這個夏季好好備戰，以更好的狀態及健康迎接第一個NBA球季，希望外界能理解。不參加世盃是很困難的抉擇，但國家隊永在我心中，亦希望未來為國贏得多個冠軍。」

至於效力洛杉磯湖人的日本隊當家球星八村壘，昨亦宣布棄戰世盃，「我希望在此向所有球迷致歉，今夏我將首次成為自由身球員，為了我的NBA生涯前途着想才有此困難決定」。

雖接連有星將棄戰世盃，但效力明尼蘇達木狼的另一法國星級中鋒高拔，以及今夏亦將成自由身的布魯克林籃網日本隊前鋒渡邊雄太，則落實會為國出征。

另外，阿特蘭大鷹隊據報已與猶他爵士達成協議，將陣中主力中鋒約翰哥連斯送出，換來老將基爾及一個次輪選秀權，從而騰出薪酬空間。