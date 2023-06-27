根度簡落實投巴塞 莫迪歷續約皇馬

巴塞上周已盛傳快將簽入根度簡，結果該西甲冠軍昨晨宣布，已與這名32歲德國國腳簽約兩年，並設違約金達4億歐元（約34億港元）的條款。巴塞在聲明指出：「根度簡入球觸覺敏銳，閱讀球賽力過人，令他成為過去10年其中一名最佳中場。」至於宿敵皇家馬德里則已與37歲中場莫迪歷續約1年。

曼城開季恐缺迪布尼

根度簡的前隊友奇雲迪布尼則因在月初歐聯決賽挫國際米蘭時觸傷腿筋，據報須休戰至8月中，意味將無緣在社區盾大戰阿仙奴，以及英超開鑼戰碰「升班馬」般尼。至於貝拿度施華在完季後一直與沙特聯富豪球會扯上關係，存在離隊可能。故此，縱使曼城即將購入車路士中場高華錫，曼城中場線實力恐已大打折扣。另外，效力車路士僅一季的中堅高列巴尼已轉會沙特球隊希拉爾，據報轉會費約是1700萬鎊（約1.7億港元）。

曼聯傳再斟拉比奧特

此外，曼聯在第3次報價車路士中場美臣蒙特被拒後，《The Athletic》報道，「紅魔」同時已聯繫祖雲達斯中場拉比奧特的代表，希望這名將於月尾約滿的28歲法國國腳以自由身來投。曼聯去夏爭取簽入拉比奧特失敗後，後改為從皇馬買入巴西國腳卡斯米路。