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體育

美斯擬免戰阿根廷1年 冀適應美國新生活 嘆與PSG球迷不歡而散

【明報專訊】英國《鏡報》報道，快將加盟美職球會國際邁阿密的美斯，已準備申請不代表阿根廷出賽1年，以騰出時間與家人適應美國生活，而此舉勢令他無緣2026年世界盃南美洲區外圍賽首6場比賽。他又慨嘆兩年前加盟巴黎聖日耳門（PSG）初期備受鼓勵，卻在末段變成與部分球迷決裂收場。

美斯月初證實將會成為國際邁阿密新兵，向以家庭為重的他，據報已準備入紙阿根廷足總申請免戰1年，和家人一起適應在美國的新生活，若最終成事，他將會避戰9月至11月上演的6場2026年世界盃南美洲區外圍賽，而據報這將令阿根廷隊教練史卡朗尼感到驚訝。事實是美斯早前於2016年美洲國家盃決賽以互射12碼不敵智利隊後，便一度離開國際賽3個月，故此預料他會在明年6月前復出，屆時帶領阿根廷隊爭取在美國衛冕美洲國家盃。

美斯又回顧過去兩年在PSG的難處道：「我較遲加盟，缺席季前熱身賽，加上球隊的新計劃、與新隊友合作和在新城市生活，都令我和家人不易適應，令我回復狀態需時。」上周六度過36歲生辰的他又表示，為PSG連續兩季在歐聯16強，先後被皇家馬德里和拜仁慕尼黑淘汰而感到非常失望，但稱在剛過去的歐聯中，球隊難免受到季中舉行的卡塔爾世界盃影響，結果他由來投初期受到歡迎和鼓勵，到最後與部分球迷決裂收場。

蘇亞雷斯巴甲傳射居功

另外，與美斯同齡的巴塞隆拿前隊友蘇亞雷斯，上周傳言因難抵膝傷煎熬恐掛靴，豈料這名烏拉圭隊名將，接着在甘美奧主場以3：1反勝阿美利加明尼路的巴甲比賽中埋齋，而在會方宣布「阿蘇」暫不會「收山」後，他昨晨碰哥列迪巴的聯賽又表現活躍，射入「窩利」外又交出助攻，助球隊主場以5：1大捷，並以1分壓法林明高續排次席，續落後榜首保地花高7分。總計阿蘇今季各項賽事上陣28次斬獲16球，可謂寶刀未老。

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