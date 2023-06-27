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體育
2023年6月27日星期二
有線3免費台直播亞運 黃尹雋取捨賽程棄戰 轉任評述
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何詩蓓50自梗頸四 意國賽兩金收官
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雷前鴻澳門賽稱王 國際賽首冠
港隊獲世沙運戶外羽毛球入場券
體壇快訊：港隊世界賽挫奧地利兩連捷
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根度簡落實投巴塞 莫迪歷續約皇馬
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【明報專訊】（請看附圖）
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