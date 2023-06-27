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體育

體壇快訊：港隊世界賽挫奧地利兩連捷

【明報專訊】香港男子棍網球隊昨在美國舉行的世界賽，以9：6力克上屆世界排名24的奧地利隊，繼日前挫蘇格蘭隊後於小組取兩連捷。是役港隊縱一度被追至5：5，惟最後一節李安攻入2分，助保持優勢完場。港隊以2勝1負暫列小組第2，今晨迎小組最後一仗對墨西哥隊。

港隊柏林特奧奪39金25銀11銅

港隊已完成本月17至25日於德國柏林舉行的特殊奧林匹克夏季世界賽（特奧），共派出81名運動員參加13個項目，包括田徑、滾球、羽毛球及競技體操等，最終勇奪39金25銀及11銅，共75面獎牌。

拿斯列特續約木狼3年

明尼蘇達木狼中鋒拿斯列特與球隊達成共識，將以3年薪酬總值4200萬美元（約3.3億港元）續約。拿斯列特於2019年選秀會落選後加入木狼並效力至今，上季交出場均生涯最高11.5分、4.9個籃板及53.7%命中率。

國女籃亞洲盃旗開得勝

女子籃球亞洲盃今於澳洲悉尼揭幕，位於A組的中國隊憑效力WNBA紐約自由人的中鋒韓旭攻下17分10個2次封阻，以89：44大勝黎巴嫩隊。另外，力爭6連霸的球隊日本則在B組憑日本、加納混血前鋒馬瓜史堤芬妮攻入全場最高的18分及9個籃板的準「雙雙」數據，以94：53大勝中華台北隊。

梁文博稱從沒打假蒙冤

早前因假波案被世界職業桌球總會判終身停賽的梁文博，日前於微博為參與桌球賭博發信致歉，這位36歲的中國球手聲稱沒有因此獲利，更直言從未打過假波，並指調查結論充斥着「莫須有」，形容有人在「潑髒水」，使自己受冤屈。

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