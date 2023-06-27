有線3免費台直播亞運 黃尹雋取捨賽程棄戰 轉任評述

杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，香港代表團預計破天荒派出逾860名運動員參賽，爭奪40大項與61個分項產生的483面金牌。有線寬頻在啟動禮正式宣布，旗下三條免費電視頻道，包括76台香港國際財經台（HKIBC）、77台HOY TV，以及78台HOY資訊台，將全力轉播杭州亞運的賽事。

有線寬頻邀請多名項目專家擔任評述，如羽毛球隊「黑妹」葉姵延、香港劍擊隊前教練盧滿堂、雅加達亞運三項鐵人銅牌得主羅亮添、亞運場地單車銅牌得主馬詠茹、前亞運高爾夫球代表何雁詩等，而長跑「氣袋」黃尹雋也是其中一分子。

黃尹雋對於首次擔任評述感興奮，27歲的他在2月的贊助商風波後退出港隊，他表示「可惜一定有，但總要作取捨，馬拉松選手不能跑太多場，而亞運時天氣較熱，比較難做成績。若我的狀態好，在9月柏林馬拉松有成績，也是好結果」。他續指，現時集訓資金上有一定壓力，但在贊助風波後知道身邊很多人着緊自己，因此要更加爭氣。

黃尹雋在4月的漢堡馬拉松曾跑出2小時19分16秒，從紀嘉文手上奪回港績。他透露明日將飛到雲南進行高原訓練，然後直接轉赴成都，與莊司暘及林穎璋等港將出戰世大運的男子半馬拉松，他期望寓賽於操之餘，亦與隊友衝擊獎牌。黃尹雋完成世大運後，計劃到法國高原訓練，9月再戰柏林馬拉松，「全馬希望跑入2小時13分內，因上仗給我信心，頭段感覺若練好耐力，可以去到2小時10至11分」。

俞雅欣獲移英恩師返港助備戰

啟動禮上亦有多名運動員分享近况，日前在場地單車亞洲賽披銀掛銅的李思穎表示，稍後再赴內地訓練，8月到蘇格蘭出戰場地單車世界錦標賽。另外，女子跳遠港績保持者俞雅欣透露，兩年前移居英國的恩師陳慧賢將返港協助備戰下月在泰國舉行的亞洲賽及9月杭州亞運，盼可跳出今季最佳（6.3米）、甚至個人最佳成績6.49米。