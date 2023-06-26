明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

金盃揭幕戰美國僅和牙買加 美斯36歲「牛一」返鄉踢麥斯告別賽

【明報專訊】兩年一度的美洲金盃昨早開鑼，今屆以本土聯賽球員為骨幹的東道主美國隊，在A組揭幕戰僅以1：1逼和牙買加隊。至於衛冕的墨西哥隊將於今早在B組首擊鬥洪都拉斯隊。

今屆美國隊有包括隊長基斯甸普列錫等旅歐主力缺席，24人大軍只有7名非美職聯球員。賽前暫代領隊BJ卡拿漢冀麾下把握機會表現，惟昨首仗面對牙買加隊雖佔上風，卻於13分鐘被牙軍藉罰球攻勢，由效力美職球會費城聯的後衛達美安路維接應傳中頭槌頂入開紀錄。積極反撲的「花旗兵」至88分鐘終藉對手一次自家禁區內解圍失誤，造就後備上陣僅6分鐘的前鋒班頓華斯基斯近門射入，逼和1：1完場。

失分的美國隊下仗將鬥A組最弱的聖基茨和尼維斯隊；B組方面，早前才換帥由暫代領隊占美羅倫素領軍的衛冕之師墨西哥隊，則於今早面對洪都拉斯隊。

至於昨晨續戰的U21歐洲國家盃分組賽，上屆亞軍葡萄牙隊於A組次輪以1：1言和荷蘭隊，兩戰得1分續敬陪末席，下仗將惡鬥次席的比利時隊，出線形勢堪憂。至於西班牙及烏克蘭隊昨於B組次輪分別以1球小勝克羅地亞及羅馬尼亞隊，同告兩戰全勝提早出線。

另外，將於下月正式加盟美職球會國際邁阿密的阿根廷球王美斯，日前適逢36歲生日返鄉慶祝之餘，更出席阿根廷前國腳麥斯洛迪古斯的退役告別賽，並於上半場獻技兼大演帽子戲法。

上 / 下一篇新聞