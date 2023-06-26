金盃揭幕戰美國僅和牙買加 美斯36歲「牛一」返鄉踢麥斯告別賽

今屆美國隊有包括隊長基斯甸普列錫等旅歐主力缺席，24人大軍只有7名非美職聯球員。賽前暫代領隊BJ卡拿漢冀麾下把握機會表現，惟昨首仗面對牙買加隊雖佔上風，卻於13分鐘被牙軍藉罰球攻勢，由效力美職球會費城聯的後衛達美安路維接應傳中頭槌頂入開紀錄。積極反撲的「花旗兵」至88分鐘終藉對手一次自家禁區內解圍失誤，造就後備上陣僅6分鐘的前鋒班頓華斯基斯近門射入，逼和1：1完場。

失分的美國隊下仗將鬥A組最弱的聖基茨和尼維斯隊；B組方面，早前才換帥由暫代領隊占美羅倫素領軍的衛冕之師墨西哥隊，則於今早面對洪都拉斯隊。

至於昨晨續戰的U21歐洲國家盃分組賽，上屆亞軍葡萄牙隊於A組次輪以1：1言和荷蘭隊，兩戰得1分續敬陪末席，下仗將惡鬥次席的比利時隊，出線形勢堪憂。至於西班牙及烏克蘭隊昨於B組次輪分別以1球小勝克羅地亞及羅馬尼亞隊，同告兩戰全勝提早出線。

另外，將於下月正式加盟美職球會國際邁阿密的阿根廷球王美斯，日前適逢36歲生日返鄉慶祝之餘，更出席阿根廷前國腳麥斯洛迪古斯的退役告別賽，並於上半場獻技兼大演帽子戲法。