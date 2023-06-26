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體育

曼城誓簽加華度爾 萊比錫叫價1億歐元

【明報專訊】應屆三冠王曼城據報已跟RB萊比錫後衛加華度爾達成個人條款協議，不過這支德甲球會希望從這名21歲克羅地亞國腳，取得不少於1億歐元（約8.5億港元），打破中堅轉會費紀錄，比「藍月」近日開價高出1000萬歐元。

成事將破中堅轉會費紀錄

曼城在拿樸迪及基爾獲加盛傳離隊下，需簽入新後衛。轉會新聞名記羅曼奴報道，曼城已跟加華度爾就個人條款達成協議，藍月領隊哥迪奧拿高度評價這名克羅地亞國腳，緊接兩間球會將磋商轉會費。報道稱，萊比錫希望加華度爾成為史上最貴中堅，轉會費不低於1億歐元。德國《天空體育》稱，曼城暫為加華度爾開出9000萬歐元（約7.65億港元）轉會費，若然成事，這支應屆德國盃盟主，將羅致法甲里昂20歲小將盧基巴填補空缺。

加華度爾於2021年夏以1880萬歐元（約1.6億港元）轉會費加盟萊比錫，今季上陣42場入3球。他去年底出戰卡塔爾世界盃，以正選身分助克羅地亞隊成季軍。目前中堅轉會費紀錄為曼聯隊長哈利馬古尼，這英格蘭國腳於2019年夏由李斯特城來投，轉會費為8000萬鎊（約7.95億港元）。

曼聯或改斟卡些度 迪馬利亞傳返賓菲加

另邊廂，曼聯開出5500萬鎊（約5.46億港元）第3次報價車路士中場美臣蒙特被拒後，據報將不會加碼，並考慮改為求購同為車路士目標的白禮頓中場摩西斯卡些度。至於祖雲達斯翼鋒迪馬利亞，則傳將相隔13年重返葡超球隊賓菲加。

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