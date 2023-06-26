李思穎主場公路賽封后 冀延續勇態亞運爭牌 伍柏亨男子組稱王

與前日於大埔新娘潭的個人計時賽有陣陣驟雨不同，昨於天水圍天影路上演的個人公路賽在雨過天晴後拉開帷幕，在不斷攀升的氣溫中，李思穎在女子精英組56公里賽以43分37秒成績率先衝線，其港隊隊友「大師姐」楊倩玉及梁寶儀則分列亞、季軍。

李思穎：每日祈禱成為奧運冠軍

年僅22歲的李思穎早前在馬來西亞舉行的場地單車亞洲賽收穫一銀一銅佳績，將於9月首戰亞運。李思穎希望因疫情延遲一年舉辦的杭州亞運可快點來到，「雖下屆亞運是3年後，但我都不希望浪費自己現在的最佳狀態，始終運動員好狀態不知可維持多久，所以都想趁着現在佳態爭取最好成績」。李思穎還提及自己每日都會祈禱取得奧運金牌，儘管目標困難，或同期隊友都已選擇轉行或升學，她仍堅持在賽道上追夢。

即使尚未定亞運最終參賽名單，但在港隊表現突出的李思穎稱，希望屆時可出戰場地單車個人全能賽、麥迪遜賽及團體賽，「因今次場地單車亞洲賽都已在適應（杭州亞運）賽程的節奏，（體能）都叫還好，雖然麥迪遜賽發揮得不好，但最後一日全能賽時，自己的體能依然能應付到，算是提前的試煉」。至於公路單車項目，李思穎認為自己水平仍有不足，「可能我衝線還好，但其餘方面能力都不是最好一批」。

伍柏亨盼亞運團體追逐賽爭佳績

男子組方面，劉允祐未能延續前日計時賽奪冠氣勢，昨在120公里公路賽僅列精英組第6。另一港隊代表伍柏亨則力壓繆正賢及盧俊杰首度封王。對於杭州亞運的準備，伍柏亨表示會將重心放在場地4公里團體追逐賽上，「最近我們在亞洲賽踩到4分02秒的新成績，如果之後幾個月全副心機準備這項目、專注做好這件事，我和隊友都覺得可以踩入4分鐘內，從而爭取獎牌」。

另外，昨日賽事多次發生意外導致多名車手受傷，數次要出動急救車。其中男子精英組賽事，在天影路往濕地公園方向、離起點及終點約70米位置，有車手因「爆胎」炒車導致所在車群躲避不及發生連環碰撞，至少5人受傷要退賽。