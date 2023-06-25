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體育
2023年6月25日星期日
逄瑤復出 港公路賽列第5 久休一年滿意表現 梁穎儀計時賽奪冠
何詩蓓意國賽200自摘金 1分54.77秒觸池 今年世界第4快
36歲入籍港足中村祐人掛靴
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劉欣悅撐竿跳破港青紀錄 陳銘泰大獎賽跳遠摘銅
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布斯基斯美斯邁阿密故劍重逢 拒高薪赴沙特 月底同為新東家演處子戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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