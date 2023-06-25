布斯基斯美斯邁阿密故劍重逢 拒高薪赴沙特 月底同為新東家演處子戰

布斯基斯5月宣布離開效力巴塞隆拿後，受到多支球會邀請，包括沙特阿拉伯球會艾納沙、希拉爾，以及美職球會國際邁阿密，當中艾納沙及希拉爾據報曾分別開出2000萬歐元及1500萬歐元（約1.3億港元）稅後年薪力求這名前「狂牛」國腳中場加盟，惟他最終選擇赴美加盟「萬人迷」碧咸旗下的國際邁阿密，與同樣今夏來投的美斯再度合作。

布斯基斯和美斯曾於2008年至2021年同時效力巴塞，兩人一共替球會贏下3座歐聯冠軍、8屆西甲冠軍以及6座西班牙國王盃。據報二人將一同於7月22日舉行的「美墨聯賽盃」處子登場，鬥墨超球會藍十字。

曼聯加碼5.5億斟蒙特再被拒

艾斯派古達勢落「車」投國米

至於近期盛傳正力斟車路士中場美臣蒙特的曼聯，據報日前提交5500萬鎊（約5.5億港元）的第3次報價再被「藍戰士」拒絕，然而球員仍希望達成轉會。據報「紅魔」已和對方達成個人協議，兩間球會均希望可在本周內完成交易。

而車路士隊長艾斯派古達希望轉換環境，正等待球會「開綠燈」，提前一年解約並以自由身轉投意甲的國際米蘭。據報這名西班牙後衛已與「藍軍黑團」達成協議，簽約兩年至2025年。同時，車路士將以3700萬歐元（約3.2億港元）從維拉利爾收購22歲塞內加爾前鋒尼高拉斯積遜，球員將於日內到達英國進行體測。

紐卡素勢破紀錄6.9億簽東拿利

國米搶贏米蘭簽馬古斯杜林

另外，紐卡素勢以8000萬歐元（約6.9億港元）的破球會轉會費記錄，從AC米蘭收購有「新派路」之稱的23歲中場辛度東拿利。失去當拿利的「紅黑軍團」更在搶人戰中不敵同市宿敵國際米蘭，米蘭早前一度接近簽入幕遜加柏前鋒馬古斯杜林，據報米蘭為杜林開出年薪450萬歐元（約3900萬港元）年薪的5年合約，惟最後殺出「程咬金」，被國際米蘭開出約600萬歐元（約5100萬港元）年薪加簽約金令這名法國隊前鋒「轉軚」。AC米蘭現時將目標轉至上季以借將身分效力國米的盧卡古，同時力追蕯斯索羅中場大衛法迪斯填補當拿利離隊後的空缺。