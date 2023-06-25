港隊世沙運戶外羽球資格賽闖4強

伍家朗台北賽無緣男單決賽

面對初次交手的東道主「黑馬」蘇力揚，伍家朗在首局出師不利，不斷被對手連續得分，一度落後5：15，末段反擊乏力下以11：21先失一局。次局伍家朗依然無法阻止蘇力揚的猛烈攻勢，在領先兩分後連失6分，其後奮起直追下，一度將比數追至15：18，惟及後接連失分，終再輸一局15：21在4強止步。年僅21歲的蘇力揚在8強以2：0輕鬆淘汰「大馬」選手楊升宙，4強再挫伍家朗後，決賽將與打敗隊友王子維的印尼隊選手迪禾道約爭金。

另外，「世界沙灘運動會亞洲區資格賽」戶外羽毛球賽日前於馬來西亞展開首日賽事，共6個國家或地區爭奪8月於印尼峇里舉行的世沙運資格。身處B組的港隊8將均為昔日賽內賽港羽代表，包括「夫妻檔」的黃永棋及陳祉嘉。

港羽遇中國隊爭入決賽

首仗面對2號種子韓國隊，戰畢男雙、混雙、女雙及兩女一男三人賽後，以61：64落後，最後一擊的兩男一女三人賽，港隊憑陳子傑／何煒麟／張櫻美打出19：14，助球隊以80：78反勝。次仗港隊以80：7大勝東道主的馬來西亞隊，兩連勝後晉4強，將撼頭號種子中國隊爭入決賽。