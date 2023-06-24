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體育

評述養生護聲平常事 虛心聽網絡負評善惡自知

【明報專訊】足球評述員其實有「內憂外患」，既要保養聲線，又如有「靚聲王」之稱的陳葦如休季反而多聲沙；4位資深評述亦分享如何應對比賽日在網絡世界的「負評」。

入行初期常喉嚨痛

戒煎炸食物飲暖水

陳葦如笑言其「靚聲」不開工會「出事」，「球季收咧或疫情停擺比賽無講波時，把聲反而有些問題，會突然好沙聲還持續整個星期，最後睇醫生話我聲帶發炎。有年暑假休季又無故患上慢性咽喉炎，要食一兩星期藥，所以平日戒辣和煎炸食物是基本」。何栢霖透露試過扁桃腺發炎，因此會常帶水壺飲暖水；劉舜文與方柏翹也稱入行初期經常喉嚨痛，舜文說：「入行愈耐找到用聲竅門，先可以持續講得好激」。柏翹稱：「入行頭幾年差唔多每個月都病一次，要慢慢適應和學如何提氣」。

網上討論區不時有評述員被球迷網民負評謾罵。劉舜文承認起初看到時會好唔開心，之後漸學識過濾，「負評都可分為忠言逆耳和惡意攻擊，前者是幫你，要消化和盡力改善，後者就一笑置之，總之做好自己就足矣」。何栢霖稱不可能像前輩教落完全不理，會虛心瀏覽，「真的講錯就下次做返好」。方柏翹則笑言自己「百毒不侵」，「網上開得名九成都是鬧，但我又鍾意睇，不過當中也睇到自己資料錯、或處理得不太好的地方，是有得着」。

陳葦如認為，網民對評述員的意見兩極，「有些覺得你講太多資訊，有些覺得講多點先好，其實無法迎合所有人」。他稱球迷眼中的評述員，就像評述眼中的球證，「比賽時都是少提好過提得多，盡量不要讓觀眾聚焦自己身上」。

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