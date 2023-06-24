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體育

有線青苗重聚 四子點滴在心頭 入行講波逾廿載 嘆收費電視轉型難免

【明報專訊】有線電視收費台「熄機」及球季完結，不在直播室的日子，當年從有線第二屆「新一代足球評述員大招募」入行的4名資深足球評述員：劉舜文、何栢霖、方柏翹與陳葦如，最近闊別已久再度重聚，憶述成為評述員的苦與樂，並展望如何面對行業未來挑戰。

文：盧依婷、余瑋；圖：賴俊傑

千禧年盛夏，有線舉辦第二屆「新一代足球評述員大招募」，200多名參加者有如《全民造星》需經面試、筆試翻譯及即場講波連過數關，脫穎而出20人經一年訓練後餘下7人，該屆最終獲聘4人為劉舜文、何栢霖、方柏翹與陳葦如，由完成受訓到參與2002年日韓世界盃，在九展現場觀眾前講波，入行不到兩年。他們入行前任職不同行業，舜文做會計、栢霖任馬會市場部、葦如從業銀行、柏翹在亞視編劇參與過《萬家燈火》。在生得逢時契機、前輩指導和堅持不懈努力，一講就講足22年。

經歷有線體育黃金歲月的4位評述員聚首受訪，即使多年無見，交談中仍見默契依舊。有線對他們都是影響深遠，舜文說大學畢業後遇着金融風暴，「一畢業就失業，之後做會計大半年覺得不適合自己性格，開始懷疑人生」，結果打開電視機，看到招募廣告就「改變人生」。栢霖感恩入行時由入聲語調到儀態和評述技巧，都有前輩們循循善誘，令他找到舒服得宜的評述風格。柏翹與葦如於2007年過檔Now Sports，也稱沒有在有線的7年，就不會打好基本功，以至有如今發展。

曾為理想身兼多職 通宵講波再返工

在香港做足球評述總要身兼多職，舜文透露入行頭7年因不夠維生，早晚要打兩份工。栢霖稱評述員要「好天斬埋落雨柴」，「收入多時儲起，暑假休季時應使則使」，他去年報讀配音班，為自己找更多可能性。葦如任職銀行時，試過為講世界盃用盡全年假期，日頭返工、夜晚講波的日子曾維持10年，現於公餘會教足球班，「評述行業是有淡旺季，能否維生取決想要怎樣生活。我每次都好期待更表，很榮幸可入行一段日子，希望可繼續講落去」。柏翹試過評述與編劇兩邊走時，腦海一片空白，「當時通頂講完波，翌朝返工時成個腦運作唔到」。他成家立室後覓正職及進修讀翻譯，惟仍視足球評述為理想工作，「我做過很多份工，唯一這份是會期待返工，在工作找到很大滿足感」。

有線電視收費台本月1日停播，劉舜文和何栢霖將到有線免費電視台HOY TV繼續評述。舜文稱會積極適應新時代，「只要未來仍有體育節目，就繼續努力做好」。柏翹認為當免費電視也經營艱難時，有線轉型無可避免，「有點慨嘆時代巨輪好無情」。

盼轉播版權費下調對抗盜版直播

當各大海外賽事轉播版權費持續上漲、盜版網站充斥，衝擊香港電視台的直播市場。舜文擔心長此下去會愈少海外賽事在港直播，「網絡世界進步是需要，但如何將盜版直播影響減到最低？希望一些頂級賽事轉播費可下調，令香港電視台較易負擔」。栢霖也稱目前「大海」不乏賽事，只是無香港電視台購買。陳葦如認為有線情况反映香港傳媒多年發展起落，「遠少少再有佳視到亞視，收費電視情况就像香港樓價居高不下，香港的轉播費在全球可能數一數二」。面對行業挑戰之餘，他同時希望捍衛廣東話評述員身分，「近年非廣東話母語的市民在港愈來愈多時，我希望透過廣東話評述，令不是以廣東話為母語的球迷，如廣東歌一樣受落」。

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