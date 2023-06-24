體壇快訊：理文簽大埔前鋒保連奴

朱成竹突尼斯賽雙線出局

港隊乒乓女將朱成竹昨晨於WTT突尼斯挑戰賽雙線出擊，惟伙李清韻在雙打16強先取一局下，及後連輸3局反負中華台北隊的陳思羽／黃怡樺；她之後轉戰單打32強再遇陳思羽，亦以局數1：3吞敗，未能晉級。

港隊棍網世盃出師不利

四年一度的世界男子棍網球錦標賽於美國上演，港隊昨在E組首戰面對世界排名16的意大利隊，雖有林銘恩兩傳一射，加上門將黃偉鈞連番撲救，但仍以5：13力戰而敗。港隊明晨4時將與世界排名11的蘇格蘭隊交手。

艾卡拉斯首闖草地賽8強

西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯昨於皇后會盃網球賽男單16強，直落兩盤輕取捷克籍對手，生涯首次在草地賽場闖8強。世界排名第2的他稱勝仗提升自信，對餘下的草地賽季有更高期望。43歲美籍前一姐「大威」維納絲威廉絲則於伯明翰賽次圈1：2不敵奧絲達賓高。

IOC撤國際拳總認可

國際拳擊總會（IBA）因財政、行政管理不善及比賽公信度等問題，國際奧委會（IOC）昨投票通過正式撤銷IBA的認可，成為首個被逐出IOC的運動組織，但未來2024年巴黎及2028年洛杉磯奧運會續保留拳擊項目。亞洲拳擊總會（ASBC）稱會尋求退出國際拳會，並加入IOC所支持的新組織。