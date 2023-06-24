阿仙奴加碼求購賴斯 或連帶韋斯咸祖雲掀「三角交易」

傳阿迪達視賴斯為未來隊長

迪格蘭賴斯在月初協助韋斯咸奪得歐洲協會聯賽冠軍後，隨即成為曼聯和阿仙奴的羅致對象，其中後者兩度出價被拒絕後，面對曼城前日突然加入追獵，據報「兵工廠」勢會再提價至少到1億鎊，冀與「鎚仔幫」水到渠成。據報該名24歲英格蘭國腳已被阿仙奴領隊阿迪達視為球隊的未來隊長；換言之，現是「喼頓」的馬田奧迪加特將來或需退位讓賢。

阿仙奴須購入賴斯的主因，與格列沙加勢轉投利華古遜，以及另一中場湯馬士柏迪也很有機會以1700萬鎊（約1.7億港元）的價錢過檔祖雲達斯有關。韋斯咸已準備失去賴斯，故此已與「斑馬兵」的26歲中場薩卡利亞扯上關係，他在剛過去的球季被外借至車路士，只上陣11次入1球。

熱刺簽安玻里門將維卡里奧

阿仙奴宿敵熱刺亦將日內斥資1700萬鎊加浮動獎金條款，收購安玻里的26歲門將古里莫維卡里奧，以取代勢將離隊的洛里斯。至於日前入主般尼茅夫的新帥伊拉奧拿將有首簽，據報會方願花950萬鎊（約9500萬港元），從羅馬買入24歲翼鋒祖斯甸古華特。