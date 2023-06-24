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體育

阿仙奴加碼求購賴斯 或連帶韋斯咸祖雲掀「三角交易」

【明報專訊】阿仙奴斥資總值9000萬鎊，爭取羅致韋斯咸中場迪格蘭賴斯失敗後，盛傳將提價至配合該倫敦鄰會的至少1億鎊（約10億港元）「心水」價予以收購，事成的話勢掀起一場轉會「三角交易」，事關「鎚仔幫」料會從祖雲達斯買入薩卡利亞作填補；「斑馬兵」則盛傳快將簽入「兵工廠」中場湯馬士柏迪。

傳阿迪達視賴斯為未來隊長

迪格蘭賴斯在月初協助韋斯咸奪得歐洲協會聯賽冠軍後，隨即成為曼聯和阿仙奴的羅致對象，其中後者兩度出價被拒絕後，面對曼城前日突然加入追獵，據報「兵工廠」勢會再提價至少到1億鎊，冀與「鎚仔幫」水到渠成。據報該名24歲英格蘭國腳已被阿仙奴領隊阿迪達視為球隊的未來隊長；換言之，現是「喼頓」的馬田奧迪加特將來或需退位讓賢。

阿仙奴須購入賴斯的主因，與格列沙加勢轉投利華古遜，以及另一中場湯馬士柏迪也很有機會以1700萬鎊（約1.7億港元）的價錢過檔祖雲達斯有關。韋斯咸已準備失去賴斯，故此已與「斑馬兵」的26歲中場薩卡利亞扯上關係，他在剛過去的球季被外借至車路士，只上陣11次入1球。

熱刺簽安玻里門將維卡里奧

阿仙奴宿敵熱刺亦將日內斥資1700萬鎊加浮動獎金條款，收購安玻里的26歲門將古里莫維卡里奧，以取代勢將離隊的洛里斯。至於日前入主般尼茅夫的新帥伊拉奧拿將有首簽，據報會方願花950萬鎊（約9500萬港元），從羅馬買入24歲翼鋒祖斯甸古華特。

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