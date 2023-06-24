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體育

雲班耶馬大熱成狀元 創法籍球員歷史 料下周首為馬刺上陣

【明報專訊】NBA選秀會昨早在紐約巴克萊中心舉行，手握狀元籤的聖安東尼奧馬刺如外界所料，以首位選中法籍超新星雲班耶馬。此外，聯盟同日出現重磅交易，金州勇士將「浪花三弟」佐敦普爾送走，從華盛頓巫師換來38歲老將球星基斯保羅。

年僅19歲的雲班耶馬成為繼大衛羅賓遜和鄧肯之後，馬刺隊史第3名選秀狀元，也是NBA史上首名法籍狀元，將披馬刺1號球衣的他獲選後激動落淚，稱達成人生夢想，「這是個難打的聯賽，但我會盡快適應，因為我渴望贏得冠軍指環」。消息一出已有馬刺球迷於聖安東尼奧街頭慶祝。馬刺主帥普波域治更向外界透露，這名身高7呎4吋的中鋒將於下月披上銀黑戰袍，代表聖城出戰夏季聯賽，惟他強調「參與程度有待討論」。馬刺將參與7月3至5日在薩克拉門托的加州經典賽，以及7至17日的拉斯維加斯夏季聯賽。雲班耶馬亦被外界視為自2003年的勒邦占士後，最令人期待的狀元。

湯臣孖生兄弟前五位被選走

至於擁有榜眼及探花籤的夏洛特黃蜂及波特蘭拓荒者，分別選走班頓米拿和史谷軒達臣。值得一提是，來自阿特蘭大Overtime Elite聯盟的湯臣孖生兄弟在第4、5位被選走，艾文湯臣加盟侯斯頓火箭，奧沙湯臣則到底特律活塞，是聯盟史上首對在同屆選秀會皆位列前10順位的雙胞胎。而曾效力巫師及熱火等隊的名宿祖域侯活之子積特侯活，以第11籤被父親也效力過的奧蘭多魔術揀中。

基斯保羅單周兩遭交易投勇士

NBA同日出現重磅交易，38歲明星控衛基斯保羅一周內兩度易隊，他日前被鳳凰城太陽交易到巫師後，昨再被巫師當作籌碼，從勇士換來佐敦普爾及兩個未來選秀權等。普爾去年以1.4億美元（約10.9億港元）續約勇士4年，但隨即與隊友祖利蒙特格連爆發衝突，他被交易到巫師後，更立即在社交網取消關注對方。基斯保羅受訪時稱感到非常興奮，透露就此已跟勇士當家球星史堤芬居里有過交談。

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